Mercato manga in ripresa nel 2019: Demon Slayer salva il cartaceo, cresce il digitale

L'AJPEA, nome dell'importante associazione composta dai maggiori editori giapponesi, ha recentemente mostrato i report finanziari inerenti alle pubblicazioni dell'anno solare 2019. A quanto pare, l'industria avrebbe riportato una crescita dello 0,2%, segnando entrate per 1,5 trilioni di yen (circa 12,5 bilioni di euro).

I prodotti presi in considerazione comprendono qualsiasi sorta di pubblicazione (manga, libri, graphic novel), sia cartacea che digitale. A questo proposito, è stato anche confermato che il mercato cartaceo ha subito una flessione per il quindicesimo anno di fila, con un calo nelle vendite del 4,3%, al contrario del digitale che continua la sua avanazata con una crescita del 23,9%. Il 2019 è comunque il primo anno dal 2014 in cui il mercato complessivo risulta in crescita.

Notizie promettenti arrivano poi dal mercato manga, unico a salvarsi nel settore della carta stampata. Le vendite dei Volumi infatti hanno subito un incremento del 4%, dovuto soprattutto allo straordinario successo di Demon Slayer. Anche qui comunque il digitale ha ottenuto importanti risultati, segnando una crescita 30% rispetto al 2018 e portando nelle tasche degli editori un totale di 259,3 bilioni di yen (circa 2 miliardi di euro). Secondo l'AJPEA, la lotta alla pirateria è stata fondamentale su questo fronte.

