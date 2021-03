Una Mercedes-Benz a tema L'Attacco dei Giganti: la collaborazione tra i marchi

L'Attacco dei Giganti è diventato ormai un brand famoso in tutto il mondo. I personaggi come Eren, Mikasa, Armin e Levi appaiono molto spesso in ogni veste. Come dimenticare ad esempio il Levi Ackerman che promuove i detersivi giapponesi? Per il marchio nato dal manga di Hajime Isayama si prospetta però una collaborazione completamente diversa.

L'Attacco dei Giganti ha confermato di avere in programma una collaborazione con Mercedes-Benz, la storica casa di automobili tedesca. Insieme, saranno prodotte ben tre auto a tema. Come si può vedere dall'immagine in basso, le auto saranno verniciate di bianco sopra il quale verranno riprodotte alcune delle scene più importanti del manga di Hajime Isayama, includendo anche quelle degli ultimissimi capitoli presentati su Bessatsu Shonen Magazine.

Le tre auto create saranno disponibili negli Benz store di Tokyo e di Osaka. Le automobili saranno disponibili in mostra fino al 25 aprile 2021 ma non saranno acquistabili, almeno secondo le informazioni diffuse al momento. I veicoli saranno quindi soltanto visitabili e preparate per celebrare il finale in arrivo ad aprile 2021 sulla rivista di manga.

Recentemente, per promuovere ulteriormente l'opera, è stata prodotta una versione colossale de L'Attacco dei Giganti da 1200 euro. L'ultimo capitolo della storia, il 139, sarà pubblicato il 9 aprile.