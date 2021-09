Il merchandising di ONE PIECE ha spoilerato l'undicesimo Mugiwara? Ecco chi sarà

La ciurma di Rufy Cappello di Paglia ha avuto stabilmente nove membri per diversi volumi, arrivando poi alla doppia cifra con l'ingresso di Jinbe. Ma Eiichiro Oda ha rivelato in più occasioni che al gruppo di protagonisti di ONE PIECE si sarebbe aggiunto ancora un altro personaggio. Ci sarà quindi un undicesimo Mugiwara tra qualche capitolo.

Non è dato sapere chi sarà, anche se la lotta è ristretta a pochissimi personaggi. Con la fase di Onigashima però, Oda sembra aver chiarito ai fan di ONE PIECE quale intenzione intendeva intraprendere. Infatti Yamato è diventata subito un elemento importante e si è guadagnata l'apprezzamento del pubblico di lettori. Sarà Yamato l'undicesimo Mugiwara?

Sembra proprio di sì, almeno a giudicare dal nuovo set di asciugamani di ONE PIECE che sarà messo in vendita in futuro. Diversi mesi fa era stata annunciata una nuova linea con i dieci membri che conosciamo, più un grosso punto interrogativo sullo slot finale. In alcuni leak recenti, che potete osservare in basso, quello slot si è riempito e l'ultima posizione è stata presa da Yamato.

Con uno sfondo verde acqua, sembra quindi che questa linea di prodotti sappia già chi sarà l'undicesimo membro dei Mugiwara. Bisognerà comunque attendere che nel manga di ONE PIECE Yamato salga sulla Thousand Sunny, diventando un membro effettivo. Di recente è stata anche annunciata la doppiatrice di Yamato, una voce d'esperienza e che potrebbe quindi accompagnare a lungo gli spettatori dell'anime.