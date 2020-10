Merciless: Mirka Andolfo presenta il fumetto sequel di Mercy con Panini Comics

A grandissima sorpresa, Mirka Andolfo, in collaborazione con Panini Comics, ha annunciato Merciless, sequel dell'apprezzatissimo Mercy. La nuova opera della fumettista italiana arriverà nel corso del 2021.

Sulla propria pagina Facebook, Panini Comics Italia ha presentato Merciless, nuova serie di Mirka Andolfo. Al momento, di quest'opera non è ancora stato svelato nulla, se non un'approssimativa data di pubblicazione e un primo artwork. Merciless arriverà nelle fumetterie italiane nel corso del 2021 e sarà il sequel di Mercy, serie con cui Mirka Andolfo ha raggiunto il successo internazionale.

Mirka Andolfo è un'illustratrice, fumettista e colorista italiana. Nonostante la giovane età, ha già collaborato con i principali editori, sia italiani che stranieri. Opera che l'ha consacrata come una delle realtà italiane più importanti degli ultimi anni è Mercy, serie horror dalle atmosfere gotiche che affronta temi come il ruolo delle donne. Protagonista del fumetto è Hellaine, una donna senza pietà appena arrivata in Klondike. Mercy è arrivato anche negli Stati Uniti sotto l'editore Image Comics. Se queste premesse hanno stuzzicato il vostro interesse, non perdetevi la recensione di Mercy Volume 2. Tra i suoi altri lavori, nel corso degli anni Mirka Andolfi si è occupata di diverse variant cover, special edition e storie per DC Comics.