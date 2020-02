Merlin di The Seven Deadly Sins prende vita in un provocante cosplay

Sono oramai passati quasi otto anni da quando The Seven Deadly Sins, manga concretizzatosi grazie al duro lavoro di Nakaba Suzuki, è giunto sulla scena attirando a sé innumerevoli curiosi che hanno infine portato alla nascita di una fanbase sterminata e distribuita in ogni angolo del globo.

La serie continua infatti a far parlare di sé e ogni nuovo capitolo del manga rappresenta un buon motivo per ritrovarsi con i social invasi da accaniti lettori sempre pronti a discutere su quanto appena visto. Come oramai sappiamo, però, il creatore di The Seven Deadly Sins ha annunciato l'imminente conclusione dell'opera, una notizia che ha colpito al cuore moltissimi utenti, i quali ora più che mai stanno omaggiando la produzione con lavori home-made di gran qualità, tra cosplay, fan art e molto altro ancora.

In questo caso, però, è stata la famosa cosplayer @caroangulito ad aver conquistato l'attenzione del pubblico grazie al suo ultimo e provocante lavoro. La ragazza ha infatti pubblicato sul suo account Instagram le immagini - che voi potete visionare a fondo news - del suo ultimo cosplay a tema The Seven Deadly Sins e specificatamente dedicato a Merlin, uno dei personaggi presenti nell'opera. Come potete vedere, il risultato finale è davvero di gran livello, con un'attenta riproduzione dei vestiti e dei capelli che ha permesso alla nostra Merlin di prendere letteralmente vita, un lavoro che il pubblico non ha mancato d'elogiare.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che nel corso di queste ultime settimane l'anime di The Seven Deadly Sins ha fatto largamente parlare di sé a causa di un lavoro generale non all'altezza delle aspettative.