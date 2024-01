Da Meruem a Freezer: ecco la classifica dei 5 villain più forti degli anime

Da Dragon Ball a Hunter X Hunter l'universo degli anime è vasto e ospita una grande varietà di personaggi, sia buoni che cattivi. Tra i cattivi, ce ne sono alcuni che si distinguono per la loro forza e malvagità. Questi personaggi sono così potenti che sembrano imbattibili, e la loro sconfitta è spesso un momento spettacolare.

Questa è la classifica dei 5 villain più forti degli anime tratti da shonen:

Madara Uchiha: il leader dei leggendari Uchiha - Madara Uchiha è uno dei cattivi più iconici degli anime. Leader del clan Uchiha, Madara è un maestro del combattimento e del controllo del chakra. La sua forza è tale che è stato in grado di combattere da solo un intero esercito di shinobi e di brandire lo Sharingan Ipnotico con abilità senza pari. Qui potete scoprire tutte le abilità del Rinnegan di Madara in Naruto.

Freezer: il tiranno spaziale - Freezer è un tiranno spietato che non esita a uccidere chiunque si metta sulla sua strada. È il principale antagonista di Dragon Ball e il suo nome fa ancora venire i brividi lungo la schiena dei fan. È un alieno con un potere incredibile che è quasi riuscito a distruggere Namek. Le sue diverse trasformazioni nel corso della serie l'hanno reso un personaggio ancora più iconico. Freezer è un tiranno spietato che non esita a uccidere chiunque si metta sulla sua strada.

Ryomen Sukuna: il re delle maledizioni - Ryomen Sukuna è probabilmente l'essere più potente di Jujutsu Kaisen. Dopo essere riuscito a possedere il corpo di Yuji Itadori, uno studente della Jujutsu High, ha compiuto azioni terribilmente crudeli durante l'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen. È un essere violento e brutale che si diverte a torturare e uccidere i suoi nemici grazie alle sue abilità "Taglio" e "Squarcio", e le sue tecniche addirittura aumentano di potenza una volta reincarnatosi.

Muzan Kibutsuji: il signore dei demoni - Muzan Kibutsuji è il signore dei demoni in Demon Slayer. È un essere malvagio e il potente leader delle creature demoniache della serie. Muzan è un maestro del travestimento ed è noto anche per uccidere i suoi stessi seguaci ogni volta che li ritiene incapaci di svolgere i loro compiti. La sua forza è tale che è riuscito per anni a sfuggire agli attacchi di molti dei cacciatori di demoni più forti che lo sono andati a cercare.

Meruem: il re delle formichimere - Meruem è, attualmente, il personaggio più forte di Hunter X Hunter, grazie alla sua capacità di apprendimento estremamente elevata. È un essere artificiale con una potenza impareggiabile, oltre a essere un genio della strategia militare e un maestro del combattimento. Come se non bastasse, ha un design immediatamente riconoscibile (che ricorda Cell di Dragon Ball) e dimostra la sua incredibile potenza nel combattimento contro Netero, il dodicesimo presidente dell'associazione Hunter.