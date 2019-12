Merus e Vegeta al centro di Dragon Ball Super, ecco i nuovi spoiler del capitolo 55

Manca poco all'arrivo di Dragon Ball Super capitolo 55, con l'appuntamento mensile che si realizzerà oggi 20 dicembre alle ore 16:00 grazie alla piattaforma MangaPlus. In attesa però del capitolo, sono già circolati alcuni spoiler su Merus e Vegeta, aggiuntivi a quelli già divulgati ieri.

Dragon Ball Super 55 finalmente narrerà parte della storia di Merus. Il capitolo si intitola "La vera identità di Merus" e parte con Whis e il Gran Sacerdote che continuano il discorso nel palazzo di Zeno. Il Gran Sacerdote spiega che ha consentito a Merus di viaggiare nell'universo 7 per conoscere meglio il mondo, ma le sue azioni si stanno spingendo troppo oltre, nonostante non abbia utilizzato i suoi poteri angelici. Whis ora ha il compito di bloccarlo.

Su Yardrat, Irico non ha modo di contattare la Polizia Galattica. Vegeta invece sta proseguendo con l'allenamento e rimane affascinato dalla capacità di rigenerazione di Pibara. Nel mentre però giunge sul pianeta Yuzun, uno degli sgherri di Moro che ricorda molto Zarbon. Il combattimento vede un Vegeta in netta superiorità, anche dopo la trasformazione del nemico, grazie all'allenamento spirituale effettuato. Dopo aver rivelato che Moro vuole distruggere la Terra, Yuzun cerca di scappare ma viene ironicamente ucciso da un suo stesso attacco.

Moro intanto sta continuando a cercare pianeti da divorare, nonostante la morte di Yuzun su Yardrat abbia sconvolto i suoi soldati. La Terra rimarrà in pace per tutti i due mesi accordati. Nella stanza dello spirito e del tempo, Merus e Goku si preparano per andare al combattimento finale, ma i due vengono teletrasportati da Whis. Se Merus infatti osasse combattere vorrebbe dire sfruttare i suoi pieni poteri angelici e infrangere quindi le Leggi Angeliche, che porterebbero alla distruzione dell'angelo. Merus è costretto quindi a fermarsi e non aiutare oltre Goku e a lasciare il pianeta insieme a Whis, sperando che il protagonista di Dragon Ball Super riesca a sconfiggere Moro.