Il mese degli dei: il film anime di Liden Films è disponibile su Netflix

Dopo un lungo e complesso travaglio, finalmente Il mese degli dei fa il proprio debutto sul catalogo Netflix. Il film anime dello studio d'animazione Liden Films si aggiunge all'offerta del colosso dello streaming con audio e sottotitoli in lingua italiana!

Meglio conosciuto con il titolo internazionale Child of Kamiari Month, la pellicola anime è stata protagonista di una serie di tre campagna di crowdfunding organizzate da Cretica Universal dal 2019 al 2020. Posticipato al 2021 per via di alcune problematiche, è approdato su Netflix l'8 febbraio 2022, dopo che la compagnia ne ha acquisito i diritti per la distribuzione. Questo, fa seguito al recente arrivo su Netflix di The Orbital Children.

Il film, animato da Liden Films, studio d'animazione responsabile di Tokyo Revengers tra gli altri, è diretto da Takana Shirai, mentre le sceneggiature sono attribuite a Tetsuro Takita, Ryuta Miyake e Toshinari Shinoe. Doppiatore originale del protagonista Kanna è Aju Makita.

Il mese degli dei, solamente il primo di numerosi film anime in arrivo su Netflix nel 2022, racconta la storia di Kanna, il quale, un anno dopo aver perso la mamma, scopre di dover attraversare l'intero stato giapponese per poter raggiungere il raduno annuale degli dei nella terra sacra di Izumo.

FONTE: Netflix







