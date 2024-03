L'ultimo messaggio di Akira Toriyama: tra Dragon Ball Daima, ricordi ed emozioni

Bisogna guardare in faccia la realtà, Akira Toriyama ci ha lasciati il 1° marzo, con la notizia che è stata ufficializzata solamente una settimana più tardi per permettere alla famiglia dell'amato autore di piangere il proprio caro nel totale riserbo. Il sensei non c'è più, ma ha affidato ai fan di Dragon Ball le sue ultime parole.

Sono giorni di lutto per l'intera comunità di appassionati. Il più leggendario tra i mangaka, colui il quale ha spinto lo shonen verso una nuova era, è purtroppo scomparso. Sono in molti quelli che gli stanno rendendo tributo – abbiamo visto i più grandi mangaka piangere Toriyama, oppure i fan radunarsi per donare energia per la Genkidama di Dragon Ball -, ma nelle ultimissime ore sono venute alla luce le ultime dichiarazioni che Toriyama-sensei ha scritto quando era ancora in vita.

Il 14 dicembre 2023 Akira Toriyama è stato informato di aver ricevuto il premio 'Lifetime Achievement'. Questo premio sarebbe stato assegnato al Tokyo Anime Award Festival 2024, in programma tra l'8 e l'11 marzo 2024, ma purtroppo l'autore non ha potuto prendervi parte. Comunque, il maestro Toriyama aveva già preparato un messaggio da leggere ai suoi fan. Ecco dunque le ultime dichiarazioni ufficiali dell'autore di Dragon Ball.

"A dire il vero, non ho mai avuto molto interesse per gli anime. Anche quando il mio lavoro ha ricevuto un adattamento animato non l'ho guardato molto, cosa che mi vergogno di ammettere. Mi scuso con lo staff per questo. Circa 10 anni fa, all'improvviso, ho ricevuto una richiesta per rivedere la sceneggiatura del nuovo film d'animazione di Dragon Ball, e ho anche disegnato alcuni semplici illustrazioni per i personaggi e gli ambienti. All'epoca pensavo 'la parte complicata la posso lasciare allo staff'. Ecco perché sono imbarazzato nel ricevere questo premio al Tokyo Anime Awards Festival. Molte grazie".

"Uno dei ricordi più indimenticabili che ho nel campo dell'animazione risale a quando ho incontrato Toyo Ashida..."."...Ogni volta che lo vedevo disegnare rimanevo colpito da quanto fosse preciso e fluido il suo stile. Ho pensato 'Okay, penso di aver bisogno di questo tipo di tocco per accelerare il processo di disegno di Dragon Ball e renderlo molto più fluido.' In questo modo, il tempo impiegato per disegnare è stato ridotto di 2/3 rispetto a prima".

"Dragon Ball Daima, un progetto che uscirà nel 2024, era stato originariamente pianificato come una serie senza la mia partecipazione, ma dato che ho dato consigli qua e là, ho finito per essere tremendamente coinvolto nel progetto senza quasi rendermene conto. Non ho lavorato solo sulla storia principale, ma anche sulla creazione del mondo, sul design dei personaggi, sui mecha e su molti altri aspetti. Spero davvero che questa storia vi piaccia, perché penso che non avrà solo molta azione ma anche molta sostanza".

"Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito finora per il loro sostegno. Non sono sicuro di quanto potrò fare ancora e non ho molta fiducia nella mia salute, probabilmente a causa dello stile di vita che conducevo quando ero più giovane. Tuttavia, farò del mio meglio per creare nuovi lavori interessanti, quindi continua a supportarmi!".

In qualche modo, in queste parole colme di ricordi ed emozioni, Akira Toriyama era conscio del fatto che non avrebbe vissuto ancora molto. Ciò, confuta la tesi secondo cui l'autore di Dragon Ball era malato già da un anno. A ogni modo, per rendere onore al maestro, non ci resta che attendere l'uscita di Dragon Ball Daima, quello che a tutti gli effetti è il suo ultimo lavoro.