Metal, Lanterna Verde, Superman, Aquaman: tutte le novità RW Lion annunciate al Comicon

In occasione della terza giornata del Napoli Comicon 2018, RW Lion ha tenuto un incontro coi visitatori della kermesse partenopea, durante il quale Salvatore Cervasio e Lorenzo Corti hanno svelato tutte le uscite DC Comics che potremo sfogliare nei prossimi mesi. Scopriamole subito dopo il salto!

Si comincia naturalmente col crossover Dark Knights: Metal, di cui lo spillato Batman - Il Cavaliere Oscuro, tra marzo e settembre, ospiterà tutti e sei i numeri principali. Ogni uscita sarà accompagnata da una speciale spinetta a tema. Alcuni one-shot legati all’evento, invece, saranno pubblicati sullo spillato quindicinale di Flash già a partire dal numero 34.



Tra i mesi di aprile e maggio potremo poi leggere il tie-in intitolato “La Resistenza di Gotham”, che farà capolino su Justice League America 12, Batman 32, Suicide Squad 28 e Flash 33. Tra maggio e giugno, invece, sarà la volte de “I Cavalieri Oscuri”, proposto sulle pagine di Flash 34, Justice League 30, Lanterna Verde 34 e Justice League 31.



All’interno di Batman 28 è presente l’albetto “Ashcan”, il quale offre indicazioni su quanto avverrà subito dopo l’evento Metal. A tal proposito, RW Lion ha spiegato ai visitatori che le serie pubblicate dopo il crossover saranno comprensibili anche a chiunque non abbia letto il suddetto evento.



Restando in tema Batman, l’editore ha annunciato che il numero 100, corrispondente al 37° albo pubblicato sotto l’icona Rebirth, raggiungerà le edicole nel mese di luglio, presentando una speciale copertina firmata dall’artista italiano Giovanni Timpano. Nel numero 45, invece, verrà finalmente mostrato il vestito da sposa della splendida Selina Kyle/Catwoman.

A partire dal mese di luglio, i fan del Cavaliere Oscuro di Gotham potranno rileggere Batman: Hush, che verrà pubblicato in edizione Deluxe, mentre la collana Grandi Opere DC accoglierà il volume Batman: Segreti. Durante agosto, poi, potremo sfogliare la seconda miniserie con protagonisti Batman e le intramontabili Tartarughe Ninja, mentre a settembre toccherà alla miserie Batman e The Shadow.



Sempre nel mese di settembre, la collana Grandi Opere DC accoglierà Batman di Azzarello & Risso (che proporrà storie come Città Spezzata), mentre a ottobre vedrà la luce il volume intitolato Batman: L’Oscuro Principe Azzurro, che sarà pubblicato all’interno della collana DC Deluxe. RW Lion fa inoltre sapere ai lettori che anche quest’anno, nel mese di settembre, si terrà l’ormai consueta giornata dedicata al Cavaliere Oscuro - la Batman Day Special, appunto.

Arriva in Italia anche la linea DC Comics “Black Babel”, sotto le quale verranno pubblicate inizialmente una storia di Batman firmata da Lee Bermejo e Brian Azzarello, e subito dopo il Superman di Frank Miller e John Romita Jr..

Per quel che concerne le pubblicazioni legate all’Ultimo Figlio di Krypton, nel mese di maggio sarà pubblicato il volume Superman Madman di Mike Allred, mentre a settembre verrà riproposto Superman Stagioni all’interno della collana DC Deluxe. In occasione del Napoli Comicon 2018, inoltre, è stata presentata una variant cover di Superman 33 atta ad avviare i festeggiamenti per l’80° anniversario del supereroe, che continueranno nel numero 150 di giugno, il quale vanterà una cover realizzata da Carmine Di Giandomenico.

Spazio anche al sovrano di Atlantide, che nei mesi a venire affollerà le nostre fumetterie. Si comincia ad agosto con Aquaman vol 1. di Rick Veitch per la linea DC Universe Library, mentre a novembre vedrà finalmente la luce il sesto volume di Aquaman New 52 Limited. Nel mese di dicembre, poi, RW Lion ci proporrà Aquaman di Peter David, Grandi Storie: Aquaman e l’Aquaman Special.



Per quel che concerne gli altri eroi, l’editore ha rivelato che spillato Flash 100, in uscita nel mese di ottobre, presenterà una copertina realizzata da Fabrizio Fiorentino, mentre Justice League 100 avrà una copertina disegnata da un autore italiano non ancora svelato. Nel mese di novembre, infine verrà pubblicato il volume Lanterna Verde Terra Uno, che andrà ad arricchire la collana Grandi Opere DC.



Quali annunci hanno suscitato maggiormente la vostra curiosità?