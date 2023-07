Metallic Rouge: trailer e visual per l'anime originale dallo studio di My Hero Academia

Ultimati gli impegni con il lancio di Bungo Stray Dogs Stagione 5, Studio BONES è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto completamente originale. All'Anime Expo 2023 lo studio d'animazione dietro My Hero Academia e Mob Psycho 100 ha presentato Metallic Rouge.

Il misterioso progetto ufficiale di Studio BONES è stato finalmente presentato ufficialmente durante la convention che in queste ore si sta svolgendo a Los Angeles. Per il 25° anniversario dello studio, nel 2024 debutterà l'anime originale Metallic Rouge.

Bones Animation Production e Yutaka Izubuchi, celebre per il coinvolgimento in Gundam, si riuniranno per la prima volta in 19 anni dall'uscita di Project Rahxephon. Il primo trailer di Metallic Rouge rivela le premesse della trama e presenta il protagonista principale al pubblico. In un mondo in cui umani e androidi coesistono, Rogue è una ragazza Nean che, accompagnata dall'amica Naomi, deve portare a termine un'operazione segreta su Marte, uccidere nove umani artificiali considerati ostili dal governo. Il filmato è stato accompagnato anche da una key visual che ritrae Rouge con indosso il suo costume mecha.

Al fianco di Izubuchi, Monotobu Hori lavorerà come regista e Toshihiro Kawamoto come character designer. Al momento non è ancora stato confermato se Studio BONES lancerà Metallic Rouge prima o dopo l'uscita di My Hero Academia Stagione 7.