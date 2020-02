Mewtwo festeggia il compleanno con il suo primo Funko Pop, in arrivo anche altre 3 novità

Da luglio 2018 ad oggi, l'azienda giapponese Funko ha distribuito solo cinque pupazzetti a tema Pokémon, rispettivamente dedicati a Pikachu, Squirtle, Eevee, Charmander e Bulbasaur. I fan lamentavano da diverso tempo una mancanza d'offerta per quanto riguarda i Funko Pop ma fortunatamente, sono appena state annunciate grandi novità.

Entertainment Earth, il famoso rivenditore online di oggetti da collezione con licenza, ha infatti da poco messo in vendita quattro nuovissimi modellini dedicati a Pichu, Vulpix, Mr. Mime e Mewtwo. In calce all'articolo potete trovare il link di rimando al sito ufficiale, in cui potrete preordinarli per 35 dollari l'uno (circa 30 euro). Il prezzo di ognuno dei Funko Pop è di circa dieci dollari, a cui dovrete però aggiungere il costo delle spese per la spedizione internazionale.

Pichu e Vulpix sono stati scelti poiché ritenuti tra i più appetibili per il pubblico giovane, mentre Mr. Mime è da qualche mese sotto i riflettori grazie alla nuova serie Pokémon. Mewtwo invece festeggia oggi il compleanno, ed è il primo leggendario ad ottenere un Funko Pop.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete qualcuno di questi prodotti? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui foste appassionati dell'anime Pokémon poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra analisi dell'ultimo episodio.