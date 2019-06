Mewtwo Returns, l'episodio speciale avrà un adattamento manga

Shogakukan ha annunciato che Pokémon: Mewtwo Returns riceverà un adattamento manga che debutterà il prossimo agosto su Coro Coro Comics. Machito Gomi si occuperà del manga, dopo essersi occupato anche dell'adattamento dell'imminente Mewtwo Strikes Back .

Mewtwo Returns è un episodio speciale dell'anime dei Pokémon, della durata di un'ora esatta. Nella linea temporale delle vicende che vedono protagonista Ash Ketchum, l'episodio si colloca subito dopo Mewtwo colpisce ancora, primo lungometraggio pubblicato anche in Italia, ed è stato mandato in onda nel dicembre del 2000 in Giappone. Nella storia, il leader del Team Rocket, il noto Giovanni, trova Mewtwo in un'area remota della regione di Johto. Mentre Giovanni prova a catturare il Pokémon, Ash e i suoi amici vengono rapiti da Domino, un nuovo membro del Team Rocket. Tra l'altro, avendo Mewtwo cancellato loro la memoria, Ash e gli amici sono completamente all'oscuro di ciò che accade a Johto e quali sono gli obiettivi reali di Giovanni.



Nel 2001 Warner Bros. aveva anche realizzato una versione home-video dell'episodio speciale, che però rimane inedito nella lingua italiana. È difficile ipotizzare, a questo punto, un possibile arrivo in Italia anche dell'adattamento manga, soprattutto a distanza di così tanti anni dall'uscita dello speciale anime in Giappone.