Mewtwo Strikes Back Evolution ha fatto registrare ottimi risultati al botteghino

Nel corso di queste ultime ore è stato rivelato che Mewtwo Strikes Back Evolution (Mew Two no Gyakushū Evolution), il 22esimo film della serie Pokémon, ha venduto 454.000 biglietti guadagnando così 553 milioni di yen (circa 5,11 milioni di dollari) su 408 schermi in 367 sale, classificandosi al secondo posto nel weekend di apertura.

Il film ha guadagnato il 10,6% in più nel suo weekend d'apertura rispetto alla precedente pellicola dedicata ai Pokémon, The Power of Us, che nel corso di tutta la sua programmazione nei cinema era arrivato a guadagnare ben 3,09 miliardi di yen (circa 28,5 milioni di dollari). Mewtwo Strikes Back Evolution è un remake 3D di Pocket Monsters: Mewtwo no Gyakushū, film del 1998 adattato in inglese come Pokemon: The First Movie. L'opera è stata presentata all'Anime Expo all'inizio di questo mese.

Il film live-action tratto dal manga The Fable di Katsuhisa Minami è invece passato dal 4° al 6° nel suo quarto weekend. Il film ha guadagnato 101.095.500 yen (circa 934.800 dollari) nel suo primo weekend, per arrivare poi a un totale complessivo di 1.479.123.200 yen (circa 13,67 milioni di dollari). La pellicola è uscita in Giappone il 21 giugno e si è classificata al 2° posto nel suo weekend d'apertura. Il sito web di Eiga.com riporta che il film è destinato a guadagnare oltre 2,5 miliardi di yen (circa 23,3 milioni di dollari) entro la fine della sua corsa.