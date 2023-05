MF Ghost ha una data di uscita! Ecco quando debutterà l'erede di Initial D

Mentre i lettori italiani si godono la pubblicazione di Initial D da J-POP Manga, presto gli appassionati potranno vivere l'adrenalinica esperienza del sequel dell'opera sulle automobili di Shuichi Shigeno.

Initial D ha diffuso la cultura del drift imponendosi come uno dei manga sulle automobili di maggior successo di sempre. L'opera di Shigeno prosegue in MF Ghost, il sequel dallo stesso autore di cui da ormai diverso tempo è stato annunciato un adattamento animato.

L'anime di MF Ghost pare avere finalmente una finestra di uscita. Stando a quanto diffuso dal noto insider del settore @SugoiLITE l'adattamento debutterà al fianco degli anime del palinsesto estivo 2023. L'uscita è infatti prevista per il mese di luglio 2023. A questa importantissima informazione, il leaker @oecuf ne aggiunge un'altra. MF Ghost pare verrà distribuito in streaming su Crunchyroll, anche se al momento la piattaforma non ha rilasciato comunicati al riguardo.

La serie anime di MF Ghost potrebbe avvalersi di una prima stagione composta tra i 12 e i 24 episodi, contando che il manga ha già più di 160 capitoli pubblicati. Per seguire MF Ghost non è necessario conoscere la storia di Initial D. Il sequel segue infatti le vicende di un protagonista inedito e si svolge in epoca contemporanea. Vi salutiamo lasciandovi a un trailer di MF Ghost.