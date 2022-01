MF Ghost si mostra in un teaser: ecco l'erede di Initial D

Con il suo Initial D, Shuichi Shigeno ha contribuito al fiorire della cultura automobilistica giapponese, nonché alla diffusione in tutto il mondo della pratica estrema del drifting. Ora, l'autore è tornato con un nuovo manga, MF Ghost, che sta ispirando una serie anime in uscita nel 2023. Si accendono i motori nel primo video promozionale!

I leak dei giorni scorsi hanno trovato conferma ufficiale, MF Ghost avrà un anime. Sul canale YouTube ufficiale del distributore Avex Pictures è stato infatti rilasciato il primo teaser trailer dell'opera sequel di Shigeno.

Protagoniste di questa clip promo, ma così come di tutta la storia, sono le automobili. Nel filmato vediamo l'erede della mitica Toyota AE86, la Toyota GT86 di scorsa generazione progettata in collaborazione con Subaru, sfrecciare nelle strade di una cittadina. La coupé a trazione posteriore della casa automobilistica giapponese dovrà affrontare auto di marchi di caratura ben maggiore, come Ferrari, Lamborghini e Porsche.

MF Ghost è ambientato diversi anni dopo gli eventi di Initial D e si concentra su un nuovo protagonista, Kanata Livington, un ragazzo che tornato dagli studi nel Regno Unito, decide di correre in una serie di eventi motoristici. Nonostane si trovi contro supercar di lusso, dalla sua ha un grande vantaggio, è stato addestrato nell'arte del drifting dal grande Takumi Fujiwara, protagonista di Initial D.

Riuscirà MF Ghost a spingere la cultura automobilistica come fece il suo predecessore? Vi lasciamo ai precedenti leak su MF Ghost e alla conclusione di Initial D.