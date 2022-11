MF Ghost obbligato alla pausa: Shingeno è ammalato

Mentre al nuovo franchise di Shuuichi Shigeno si aggiunge l'adattamento anime di MF Ghost, sono arrivati problemi per la versione cartacea.

Shigeno è specialmente conosciuto per il famoso manga del 1995 di corse automobilistiche che ricevette anche una versione animata che abbiamo trattato nella recensione di Initial D. In seguito lanciò il manga MF Ghost su Weekly Young Magazine a settembre 2017 che però va incontro ad, appunto, cattive notizie e problemi.

Infatti, il numero 51 di quest'anno del Weekly Young Magazine di Kodansha ha annunciato lunedì 21 novembre che il manga MF Ghost di Shuuichi Shigeno andrà in pausa a tempo indeterminato a causa delle cattive condizioni di salute del maestro. Purtroppo sono molti i casi di mangaka che soffrono di cattiva salute a causa delle intense condizioni di lavoro. Non si sa quali siano di preciso i problemi di salute del maestro Shigeno e non vi rimane che augurargli pronta guardigione e di attendere il numero della rivista in cui verrà annunciato quando il manga tornerà.

In un momento futuro ancora sconosciuto MF Ghost tornerà in pista.