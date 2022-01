MF Ghost, il successore di Initial D diventa un anime! In arrivo nel 2023

Sul sito web della rinomata rivista automobilistica giapponese Best Car è trapelata un indiscrezione secondo cui MF Ghost, il successore spirituale di Initial D dell'autore Shuihici Shigeno, otterrà un adattamento anime. Secondo questo rumor, accompagnato da una visual promozionale, l'anime uscirà nel 2023.

L'annuncio della serie anime era stato riportato in un articolo non pubblico, accompagnato da una galleria d'immagini contenente anche una prima visual, che trovate in calce. Il leak pubblicato in forma privata sarebbe però stato ugualmente tempestivamente rimosso dalla testata giapponese, rea di aver svelato in anteprima un anime che sarebbe stato rivelato solamente successivamente. Il popolo del web, che non perdona alcunché, ha scovato i dettagli dell'annuncio. Stando a quanto riportato, MF Ghost ottiene il semaforo verde per il broadcasting sulle emittenti TV giapponesi a partire dal prossimo anno, il 2023.

MF Ghost è un manga sulle automobili scritto da Shuichi Shigeno, l'autore del leggendario Initial D. Al posto della classica Toyota AE86, questa volta l'auto protagonista è una più moderna Toyota GT86. Lanciato nel 2017 su Weekly Young Magazine di Kodanasha, l'opera conta un totale di dodici volumetti finora pubblicati in Giappone.

La serie si svolge in epoca contemporanea, quando le auto a guida autonoma dilagano in terra nipponica. La storia segue le vicende di Kanata Livington, un pilota che torna in patria dopo essersi diplomato come primo della classe in una scuola di corse inglese. Kanata prende parte all'MFG, un circuito di corse su strade pubbliche che sta attirando l'attenzione in tutto il mondo. Con la sua GT86, dovrà sfidare e battere auto europee ben più performanti, tra le quali dei modelli di Lamborghini, Ferrari, Lotus, Alfa Romeo e Porsche.

E voi, seguirete questa nuova serie anime? Vi ricordiamo che Initial D si è concluso da diversi anni e che l'opera di Shigeno ha ispirato anche dei film anime.