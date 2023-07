MF Ghost torna a mostrarsi: l'anime automobilistico arriverà più tardi del previsto

MF Ghost è il sequel dell'iconico Initial D, l'opera di Shuichi Shigen incentrata sulla scena delle corse e del drift su strada. L'adattamento di MF Ghost avrebbe dovuto fare il suo debutto nell'estate 2023, ma come faceva presagire la mancanza dai palinsesti l'uscita è slittata.

Un nuovo trailer di MF Ghost ha rivelato la data d'uscita dell'anime, riprogrammata per il mese di ottobre 2023. Non è noto il motivo di questo slittamento, ma l'anime in produzione presso lo studio d'animazione Felix Film sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione dell'anno.

Il quarto filmato promozionale di MF Ghost rivela le sigle iniziali e finali dell'anime, oltre che mostrare i bolidi della serie di Shigeno in azione. Il rookie Katagiri Kanata a bordo della sua Toyota GT86 sfiderà cavalli di razza come la Ferrari 458 Italia, la Lamborghini Aventador e l'Audi R8. Sarà sufficiente l'abilità del pilota per mettere alle spalle la disparità di cavalli tra i veicoli?

La sigla di apertura di MF Ghost è stata affidata a Yu Serizawa e MOTSU con la loro "Jungle Fire", mentre la sigla di chiusura "Stereo Sunset" ad Akaneya del gruppo Idol Iris. Lo staff al lavoro sulla serie comprende Tomohito Naka in qualità di regista e Kenichi Yamashita e Akihiko Inari come responsabili e scrittori delle sceneggiature. Il protagonista Kanata Katagiri, anche conosciuto come Kanata Livington, viene doppiato da Yuma Uchida.