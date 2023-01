MF Ghost, trailer e informazioni sulla produzione dell'anime sulle auto

Lo stato di salute precario di Shuichi Shigeno ha costretto il mangaka e Weekly Young Magazine a mettere in pausa la serializzazione del suo MF Ghost. In attesa che la serie manga faccia il suo ritorno, l'erede spirituale di Inital D fa ruggire i motori per celebrare l'imminente premiere dell'adattamento animato.

Attraverso le pagine ufficiali della serie è stato pubblicato il terzo video promozionale dell'anime di MF Ghost. Il trailer getta le basi per la narrazione, presenta i nuovi membri del cast vocale e conferma il cameo di alcuni personaggi del prequel Initial D.

MF Ghost ha luogo in un 2020 dove ormai le auto elettriche a guida autonoma hanno sostituito quelle classiche a combustione interna. Tuttavia, persiste ancora una competizione automobilistica pensata per le auto classiche. Creata da Ryosuke Takahashi da Initial D, la MFG ospita il rookie Kanata Katagiri, un ragazzo di origini britanniche che alla guida della sua Toyota GT86 deve lottare con vetture esotiche come la Lamborghini Huracan Performante, la Ferrari 488 GTB, la Lotus Exige, l'Alfa Romeo 4C e la Porsche 911 Carrera. A sopperire tra la disparità dei mezzi sarà il talento alla guida di Kanata, allenato dal leggendario pilota Takumi Fujiwara. Il movente del protagonista è uno solo, trovare il padre scomparso nel nulla.

A prestare la propria voce a Kanata è il doppiatore Yuuma Uchida. Ayane Sakura doppia Ren Saionj, mentre Junichi Suwabe interpreta Kaito Akaba. Il team responsabile dell'adattamento lavora presso lo studio d'animazione Felix Film Studios, con Tomohito Naka come direttore, Kenichi Yamashita come scrittore e supervisore delle sceneggiature in collaborazione con Akihiro Inari e Naoyuki Onda come responsabile dei character design e direttore dell'animazione.