Michael B. Jordan incontra Yusuke Murata: la foto con il disegnatore di One-Punch Man

Ci sono tanti appassionati di anime e manga nel mondo che non nascondono di certo la loro passione. Anche tra registi, sceneggiatori e attori hollywoodiani ci sono addetti ai lavori che addirittura si ispirano a questi progetti orientali. Ad esempio, Creed si è ispirato a Naruto, con Michael B. Jordan grande fan dell'anime.

L'attore che negli ultimi anni è diventato sempre più famoso grazie a ruoli di spessore tra l'universo sequel di Rocky e altri, negli ultimi giorni ha avuto la possibilità di fare diversi incontri importanti. Dopo aver visitato gli studi di Naruto, Michael B. Jordan ha avuto l'opportunità di incontrare Yusuke Murata. Durante il suo viaggio in Giappone, quindi, l'attore ex Torcia Umana sta facendo il pieno di celebrità e ricordi.

Per celebrare questo incontro, sono state scattate due foto visibili in basso, con l'attore di Creed a sinistra e l'attore di One-Punch Man a destra. Con Tokyo alle loro spalle, i due sembrano essere entrati subito in confidenza. Quindi, oltre Naruto, Michael B. Jordan conferma di essere vicino anche ad altri manga e anime, e chissà se un giorno arriverà il live action di Dragon Ball con lui.

One-Punch Man è una serie di manga e anime che ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il mondo. Il webtoon creato da ONE è stato poi ripreso e disegnato da Yusuke Murata per essere pubblicato in formato manga su Weekly Young Jump. Il franchise segue le avventure di Saitama, un supereroe estremamente potente ma incredibilmente annoiato dato che uccide tutti i suoi nemici con un singolo pugno.