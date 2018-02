Michael Walsh della Marvel Comics ha disegnato alcuni personaggi di Dragon Ball Z

e Marvel Comics, in comune, hanno il rispettivo status quo di vere e proprie pietre miliari della cultura pop. Che succede quando due opere del genere si incontrano: naturalmente nascono capolavori come gli sketch di Michael Walsh, celebre disegnatore della Marvel, dedicati ad alcuni personaggi dell'opera di Akira Toriyama.

L'artista ha infatti pubblicato, sul proprio profilo Instagram, due meravigliosi sketch dedicati a Dragon Ball Z: i due disegni sono disponibili in calce all'articolo, dove potete trovare i post che recano le illustrazioni dell'artista in forza alla Casa delle Idee.

I due personaggi ritratti sono Piccolo e Trunks, due vere e proprie colonne soprattutto della prima metà di Dragon Ball Z: il namecciano è ritratto nel momento in cui si appresta a lanciare il cannone Makankosappo, mentre Trunks viene raffigurato con la sua iconica spada sguainata.

Gli sketch si presentano a un livello davvero alto sotto il profilo artistico e recano un tratto chiaramente ispirato allo stile dell'artista. Per chi non lo conoscesse, Michael Walsh ha lavorato ad alcune, recenti storie Marvel dedicate a personaggi piuttosto acclamati: tra questi annoveriamo Occhio di Falco, Visione, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man e molto altro.

Vi piacciono questi sketch dedicati a Dragon Ball Z?