Midnight di My Hero Academia si mostra in un sensuale cosplay

I fan dovranno attendere un altro po' per gustarsi la quarta stagione di My Hero Academia, in arrivo sugli schermi nipponici e non nel mese di ottobre, con la stagione autunnale. Possono però rifarsi gli occhi con uno dei cosplay arrivati in rete e diventati virali grazie alla fedeltà e avvenenza di chi ha deciso di interpretarli.

Stavolta a bucare lo schermo è stata Midnight, l'eroina sadomaso che fa anche da insegnante agli studenti di My Hero Academia. A vestire i suoi panni da azione è stata la cosplayer Emily Rexz che ha mostrato alcune delle immagini sul suo account Twitter, col post che potete vedere in calce.

L'eroina vietata ai minori di My Hero Academia è parecchio fedele, con la famosa tuta aderente bianca che copre gran parte del corpo, capace di secernere un aroma con una proprietà che fa addormentare chiunque lo respiri. Il resto del corpo ha dettagli tipici dei costumi sadomaso, con tanto di frustino nella mano destra. Nelle tre foto scattate dalla cosplayer si può vedere la grande somiglianza con l'eroina, come se fosse arrivata nella realtà.

Non è l'unico cosplay sensuale diventato virale negli ultimi giorni. Infatti, anche Camie di My Hero Academia ha visto un cosplay del genere mentre non si può dire lo stesso di quello dedicato a Nana Shimura, precedente portatrice di One for All.