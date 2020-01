Midnight di My Hero Academia prende vita grazie al lavoro di questa cosplayer

L'opera ideata da Kohei Horikoshi ha convinto fin da subito critica e pubblico grazie all'enorme originalità dell'autore giapponese, evidente non solo nelle caratteristiche dei Quirk, ma anche nel design dei variegati protagonisti. Dopo il cosplay di Camie di My Hero Academia, vediamo quello dedicato a Midnight

Come potete vedere dalla foto presente in calce alla notizia, la cosplayer che si è cimentata nel riprodurre il vestiario personaggio visto nella serie che segue le vicende di Midoriya, è la famosa Kalinka Fox. Il post ha attirato le attenzioni dei fan dell'opera, che in poco tempo hanno fatto accumulare all'immagine più di 20 mila Mi Piace. Visto il grande successo di cui gode la serie, non deve stupire il fatto che sempre più cosplayer stiano ricreando i supereroi e i loro avversari nati dalla mente del mangaka giapponese.

Nel frattempo l'anime è fermo alla tredicesima puntata della quarta stagione, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'ultimo episodio di My Hero Academia andato in onda, come sapete lo show è disponibile in simulcast nel catalogo streaming di VVVVID e di Crunchyroll, la serie è composta da 25 puntate e come al solito è stata prodotta dallo Studio BONES, responsabile anche delle stagioni precedenti.