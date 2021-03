Mieruko-chan: l'anime horror arriva nel 2021, animazioni affidate allo studio di Higurashi

Kadokawa ha annunciato poche ore fa che l'adattamento anime di Mieruko-chan è in fase di produzione, e che debutterà nel corso del 2021. La serie è tratta dall'omonimo manga horror di Tomoki Izumi, pubblicato in Giappone dal 2018 e attualmente in corso di serializzazione sulle pagine di ComicWalker.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer sottotitolato pubblicato da Kadokawa, mentre in calce è visibile la key visual, disponibile in due versioni. Il manga è uno degli horror con la valutazione media dei fan più alta in assoluto, alle spalle dei soli Berserk, Dorohedoro e L'Attacco dei Giganti.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Miko è una liceale come tante altre, ma la sua vita prende una strana piega quando, all'improvviso, inizia a vedere ovunque grottesche creature demoniache. Nonostante sia terrificata dall'accaduto, Miko continua a vivere la sua vita come se niente fosse, sperando che in questo modo gli spiriti la lascino stare. I mostri però possono anche essere una premonizione di ciò che accadrà, e imparandolo, Miko dovrà decidere quando e come intervenire per salvare la vita ai suoi cari".

Yuki Ogawa (FLCL Progressive, Miru Tights, Interspecies Reviewers) dirige la serie presso Studio Passione, mentre Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Cautious Hero) supervisiona lo script. Il fenomenale character design è curato da Chikashi Kadekaru (Juni Taisen: Zodiac War, For Whom the Alchemist Exists), mentre Makoto Uno (High School DxD Hero, Interspecies Reviewers) si occupa specificamente di disegnare i mostri, parte centrale dell'opera. L'uscita è attesa per la seconda metà del 2021.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di horror, poi, vi ricordiamo che presto uscirà la prima stagione di Shadow House, il nuovo anime di CloverWorks.