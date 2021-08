Mieruko-chan: l'anime horror comedy ha una data d'uscita ufficiale, online la key visual

Kadokawa ha finalmente rivelato la data d'uscita ufficiale dell'adattamento anime di Mieruko-chan, tratto dall'apprezzatissimo manga horror/comedy di Tomoki Izumi. La serie sarà composta da un solo cour e prenderà il via il 3 ottobre 2021, tra poco più di un mese.

Mieruko-chan è un anime tratto dall'omonimo manga di Tomoki Izumi, lanciato nel novembre del 2018 sulle pagine della rivista di Kadokawa Shoten "ComicWalker". La serie conta 5 Volumi pubblicati e un sesto in uscita, e le ottime vendite hanno convinto di ragazzi di Studio Passione (Higurashi: When They Cry) a farsi carico dell'adattamento animato. L'opera vanta oltre 600.000 copie in circolazione e delle ottime recensioni, ed è considerata da molti come uno degli horror più originali degli ultimi anni.

Mieruko-chan racconta la storia di Miko (Sora Amamiya), una giovane studente che da un giorno all'altro inizia a vedere ovunque delle mostruose creature demoniache. La ragazza, spaventata, decide di ignorare il problema per non far insospettire i suoi conoscenti, e in particolare la sua migliore amica Hana Yurikawa (Kaede Hondo), ma con il passare dei giorni capisce che le sue terrificanti visioni possono anche permetterle di fare del bene.

L'adattamento anime debutterà il 3 ottobre 2021 in Giappone e negli USA, mentre per il momento non ci sono conferme per quanto riguarda la trasmissione in Italia. Per maggiori informazioni sulla serie, vi rimandiamo all'ultimo trailer di Mieruko-chan.