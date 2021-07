Mieruko-chan, il bizzarro anime horror debutterà a ottobre: online trailer e key visual

Kadokawa ha recentemente condiviso il secondo trailer ufficiale di Mieruko-chan, l'anime horror/comedy tratto dall'omonimo manga di Tomoki Izumi. Il video allegato mostra alcune scene della prima stagione e rivela i doppiatori dei protagonisti, oltre a confermare l'uscita prevista per ottobre 2021.

Mieruko-chan è un manga lanciato nel novembre del 2018 sulle pagine di ComicWalker, ritenuto da molti come uno dei migliori fumetti horror in corso di serializzazione. L'opera conta appena 5 Volumi pubblicati ma le ottime recensioni le hanno permesso di raggiungere quota 600.000 copie in circolazione nei primi due anni, cifra che probabilmente crescerà molto una volta trasmesso l'adattamento anime.

Nel caso in cui non conosciate l'opera - al momento inedita in Italia - ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Miko è una liceale come tante altre, ma la sua vita prende una strana piega quando, all'improvviso, inizia a vedere ovunque grottesche creature demoniache. Nonostante sia terrificata dall'accaduto, Miko continua a vivere la sua vita come se niente fosse, sperando che in questo modo gli spiriti la lascino stare. I mostri però possono anche essere una premonizione di ciò che accadrà, e imparandolo, Miko dovrà decidere quando e come intervenire per salvare la vita ai suoi cari".

Takahiro Majima (Interspecies Reviewers) dirige l'anime presso Passione, lo studio di Higurashi When They Cry. La fantastica Sora Amamiya (Aqua in Konosuba, Chizuru Mizuhara in Rent-A-Girlfriend) presta la voce alla protagonista Miko Yotsuya, mentre Kaede Hondo (Elaina in Majo no Tabitabi) doppia Hana Yurikawa, la migliore amica di Miko. Maggiori informazioni sull'anime saranno rivelate durante un evento in diretta streaming il 28 luglio 2021.

E voi cosa ne dite? Seguirete quest'anime? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che ottobre sarà anche il mese di debutto di Blue Period, l'anime tratto dall'eccezionale manga di Tsubasa Yamaguchi.