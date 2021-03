Mieruko-chan: registrato un dominio per il terrificante horror di Izumi, anime in arrivo?

Mieruko-chan, l'eccezionale manga horror del 2018 scritto da Tomoki Izumi, potrebbe ricevere presto un adattamento anime, secondo le prime indiscrezioni. Poche ore fa, infatti, è comparsa in rete la notizia della registrazione di un dominio web, e visto che l'opera è lontana da anniversari e simili, è estremamente probabile che si tratti di un adattamento tv.

Mieruko-chan è un manga lanciato nel novembre del 2018 sulle pagine di ComicWalker, divenuto immediatamente un cult per gli appassionati grazie al carisma della protagonista e allo spettacolare design dei mostri. La serie conta appena 4 Volumi pubblicati e i diritti sono già stati acquistati negli USA, dove Yen Press ha già distribuito i primi due. Al momento l'opera è inedita in Italia.

La sinossi dell'horror/slice of life di Izumi recita quanto segue: "Miko è una liceale come tante altre, ma la sua vita prende una strana piega quando, all'improvviso, inizia a vedere ovunque grottesche creature demoniache. Nonostante sia terrificata dall'accaduto, Miko continua a vivere la sua vita come se niente fosse, sperando che in questo modo gli spiriti la lascino stare. I mostri però possono anche essere una premonizione di ciò che accadrà, e imparandolo, Miko dovrà decidere quando e come intervenire per salvare la vita ai suoi cari".

L'opera è molto apprezzata in Giappone e un anime potrebbe indubbiamente renderla più popolare in occidente, dove conta comunque centinaia di migliaia di lettori mensili. La registrazione del dominio non può ritenersi una conferma ufficiale, ma considerando che pochi mesi fa allo stesso modo sono stati anticipati gli annunci dell'anime di Chainsaw Man e del film di SAO, possiamo sicuramente ritenerlo un indizio importante.