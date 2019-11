All Might contro All for One in questo nuovo Funko Pop su My Hero Academia

Ormai è risaputo, ma My Hero Academia negli ultimi anni ha fatto una scalata davvero spaventosa tra le preferenze del pubblico conquistando passo dopo passo tantissimi fan in tutto il mondo. Collocandosi sul mercato con un prodotto che strizza in qualche modo l'occhio ai cinecomics che negli ultimi anni hanno attraversato un periodo fiorente.

Forse proprio cavalcando l'onda degli eroi Marvel e DC e realizzando un prodotto anime diverso da qualsiasi altro mai realizzato, Kohei Horikoshi è riuscito a conquistare il Giappone prima e l'intero pianeta dopo. Crea un modo in cui le persone nascono con capacità particolari e fondilo con gli eroi americani tratteggiandoli in stile giapponese, ed ecco un prodotto di successo capace di ammagliare migliaia di appassionati da ogni parte del globo.

Horikoshi ha avuto il colpo di genio, ma è anche grazie ai suoi editori prima che hanno creduto in lui e nella sua opera, e lo studio Bones dopo che ha deciso di realizzare una trasposizione animata se My Hero Academia è diventato un vero fenomeno mediatico. Cosa, questa che ha portato l'industria a guardare con interesse alla serie, cominciato a realizzare moltissimi gadget a tema.

Con vari altri articoli vi abbiamo fatto vedere, ad esempio, i Funko Pop realizzati dall'azienda statunitense FunKo, sugli splendidi personaggi di My Hero Academia. Ricordiamo All Might nella versione Silver Age, oppure il lancio della nuova linea di Pop! PEZ. Insomma, col crescere della popolarità anche i gadget e action figure di vario tipo vengono immesse nel mercato.

Proprio in merito a ciò, oggi torniamo con un nuovo Pop di FunKo, il cui soggetto in questione è sempre All Might, però questa volta una versione un po' particolare dell'ex Pro Hero numero uno. Come potete vedere dalle immagini in calce all'articolo postate sui profili Twitter di @DisFunko e @FunkoPopHunters esse ritraggono l'All Might alla fine del combattimento contro All for One della passata stagione. Quando ancora vestito con il costume da Pro Hero, a seguito dell'ultima mossa eseguita, il suo potere si esaurisce e ritorna nella sua forma originale. In più sembrerebbe anche che questa versione di Funko Pop, ancora non uscita sul mercato, fa parte della linea di quelli fluorescenti che al buio si illuminano.

Cosa ne pensate di questa nuova figure realizzata da FunKo? Fatecelo sapere nei commenti.