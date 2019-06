E se All Might di My Hero Academia affrontasse Hulk?

La quarta stagione di My Hero Academia vedrà i Big 3 in un ruolo da protagonisti, grazie al nuovo arco narrativo che servirà anche per il ritorno di alcuni dei villain già mostrati in passato. Per i fan si prospetta però un'attesa ancora lunga a causa della programmazione prevista per gli ultimi mesi dell'anno.

I fan però possono ingannare l'attesa sia col manga di My Hero Academia che lanciandosi in reinterpretazioni dei personaggi o scontri impossibili che avvengano nell'universo di Kohei Horikoshi. Uno di questi fan, Harsh_Marthak, si è messo alla prova pubblicando un'immagine che vede affrontarsi due persi massimi, uno proveniente dall'universo di My Hero Academia mentre l'altro da quello Marvel.

Come potete vedere nell'immagine in calce, Harsh Marthak ha pensato bene di far scontrare due campioni dello "SMASH", All Might e Hulk. I due giganti di muscoli sono tra gli esseri più forti dei loro universi di appartenenza e lo scontro di SMASH potrebbe portare a danni veramente gravi e di larga portata. Anche se, sicuramente, All Might sarebbe capace di dare priorità ai civili che potrebbero essere colti di sorpresa dal combattimento contro il Golia Verde.

E secondo voi, chi vincerebbe questo scontro tra l'hero number one di My Hero Academia e il Gigante di Giada?