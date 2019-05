All Might di My Hero Academia e Capitan America potrebbero avere un tratto in comune

Avengers: Endgame è sulla bocca di tutti in questo periodo a causa dell'uscita internazionale del film. Il nuovo lungometraggio Disney sta facendo sfaceli nei box office, ma una fan ha notato un dettaglio nella pellicola che collega un tratto di Capitan America al famoso eroe numero uno dell'anime My Hero Academia, All Might.

In tutti i film con Capitan America protagonista, si è sempre scherzato sui glutei dell'eroe americano. Una fan, soukokunism, ha condiviso in un tweet il lato posteriore di Steve Rogers, paragonandolo al posteriore di All Might. Il tweet ha fatto il giro di internet in pochi giorni e molti si sono sorpresi del paragone. Il personaggio di My Hero Academia, grazie al suo speciale quirk One for All, secondo i fan è quindi degno di rappresentare gli Stati Uniti d'America così come fa il capitano con lo scudo.

Naturalmente ciò ha anche scatenato le fan in tutta la rete che hanno particolarmente apprezzato il fisico che Chris Evans ha preparato per il ruolo in Avengers: Endgame e negli altri film con Steve Rogers protagonista. Per i fan maschili, ricordiamo però questa versione di All Might al femminile. E voi quale tra i due sederi apprezzate di più? Intanto, My Hero Academia si prepara all'arrivo della stagione 4, prevista per la fine del 2019.