All Might di My Hero Academia diventa un crudele villain nell'ultimo cosplay di un fan

I fan hanno parecchia fantasia e quindi, quando un'opera diventa una moda a livello globale, iniziano a sviscerarne tutti gli elementi, rimodellandoli senza farsi rinchiudere dalle solite gabbie di interpretazione. È ciò che è successo con uno degli ultimi cosplay a tema My Hero Academia, con Gealcosplay che ci trasporta in un altro universo.

Per molti rimarrà un eroe, nonostante dalla terza stagione di My Hero Academia sia stato costretto ad abbandonare il ruolo. All Might è una figura iconica della serie di Kohei Horikoshi e ispirazione per il protagonista Izuku Midoriya, ma in un universo alternativo del manga egli potrebbe diventare un villain.

A vagliare l'ipotesi è Geal Cosplay che, nella foto che vedete in calce tratta dal suo account Instagram, ha reimmaginato l'ex eroe numero uno da criminale, e il look non può non incutere timore. Oltre le solite antenne bionde, All Might ottiene uno sguardo molto più minaccioso, con pittura nera che gli copre parte del volto. Anche la tipica veste cambia, inserendo due spallacci colmi di spuntoni, mentre il resto si ispira alla tuta blu con dettagli rossi che indossa.



Izuku Midoriya avrebbe percorso la stessa strada se la stella di My Hero Academia avesse seguito questo sentiero? Tanti fan hanno rivisitato All Might anche in chiave femminile.