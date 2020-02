All Might diventa un pallone gonfiato in questo cosplay di My Hero Academia

L'eroe più forte di tutti, che chiunque voleva imitare: è All Might, beniamino del protagonista di My Hero Academia. Per un fortuito incidente, si è ritrovato a trasmettere il suo misterioso potere, il One for All, proprio al giovane studente. Da questo incontro è nata la vera storia del manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi.

A distanza di anni possiamo dire che All Might non è di certo tra i personaggi più presenti dell'opera, specie nelle ultime saghe, ma rimane apprezzato per i contributi e le poche scene di combattimento in cui è stato coinvolto. Come sapranno tutti i fan, All Might possiede due forme: una originale e mingherlina e l'altra iper muscolosa ed enorme, sparita però con l'esaurimento del suo potere.

Riportare nella realtà l'ultima versione di All Might è indubbiamente difficile essendo necessario un fisico di grande stazza, ma un fan sembra aver trovato il modo per portare in vita il personaggio di My Hero Academia facendolo diventare un pallone gonfiato.

Come potete vedere in calce, all'Alaska Comicon è apparso un ragazzo la cui metà superiore del busto è formata da tantissimi palloncini che replicano il fisico super muscoloso di All Might. Addominali, bicipiti, pettorali e i tanti dettagli del costume blu sono presenti in questa riproduzione sicuramente originale. Il Simbolo della Pace di My Hero Academia viene così raffigurato in modo sicuramente originale e quasi degno di un Low Cost Cosplay. Non capita di vedere tutti i giorni un All Might del genere, vi piace questa versione?

A proposito di feste e raduni, i protagonisti di My Hero Academia stagione 4 si stanno preparando al Festival Culturale. Non perdetevi gli episodi sottotitolati in italiano su VVVVID ogni sabato alle ore 20:00.