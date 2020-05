All Might vs Batman, chi vincerebbe? La risposta dell'autore Scott Snyder

Il Simbolo della Pace di My Hero Academia o il Cavaliere Oscuro di Gotham City, chi trionferebbe in uno scontro alla pari? Questa è stata la domanda posta dai colleghi americani di CBR a Scott Snyder, pluripremiato autore dei fumetti di Batman e fan sfegatato dell'opera di Kohei Horikoshi.

"Di solito quando qualcuno mi fa domande tipo: Scott chi vincerebbe questo scontro, Hulk o Superman? Io rispondo sempre Batman", ha dichiarato l'autore, "Non importa nemmeno di che battaglia stiamo parlando, anche fossero gli Avengers contro gli X-Men, per me Batman finirebbe comunque per essere il vincitore [...] Se parliamo di spirito però.. non credo che qualcuno possa battere All Might. È un po' come Superman per me, è un personaggio che non vuoi veder perdere. Non credo si possa realmente "vincere" contro All Might, perché i suoi ideali sono qualcosa di inscalfibile, qualcosa che va al di là dello scontro".

Lo scrittore ha poi parlato del suo amore per My Hero Academia, dichiarando quanto segue: "È stato Jorge Jimenez a trasmettermi questa passione, durante il nostro lavoro nel 2018 su Justice League. Continuava a parlare del suo amore per manga e anime e di come questi abbiano influenzato il suo lavoro. Ho guardato la prima stagione di My Hero Academia con mio figlio e me ne sono innamorato, ho persino comprato i manga e lo spin-off Vigilantes. Ho la casa piena di action figure e statuette di Midoriya e All Might".

E voi cosa ne pensate? All Might o Batman?