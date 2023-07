Migi and Dali: il nuovo trailer rivela la data d'uscita della serie

Dopo il grande successo del manga di Nami Sano Migi and Dali, dal giapponese Migi to Dali, finalmente sta per arrivare il nuovissimo adattamento anime. Pubblicato, in vista del debuto, un trailer promozionale.

Il breve video rivela ulteriori informazioni sullo staff dell'anime, la data di debutto dell'anime previsto per ottobre 2023 e rivela anche che la cantautrice Soraru e la cantante Rib eseguiranno la sigla di apertura dell'anime "Yūmagadoki" come nuova unità Soraru to Rib. La canzone può essere ascoltata nel video qui sotto.

L'annuncio dell'adattamento anime Migi to Dali è arrivato a fine 2021 da parte della Kadokawa, promuovendo l'opera dall'autrice di Sono Sakamoto, perché?, il noto manga che ha avuto la sua serie tv nel 2016, prodotta dallo Studio DEEN.

Mankyū, regista di Ken il guerriero e Idolm@ster Cinderella Girls Theater per citarne alcuni, sta dirigendo l'anime presso Geek Toys, ed è anche responsabile delle sceneggiature della serie, oltre a fungere da direttore del suono.

Ayumi Nishibata, character designer di Otherside Picnic, disegna i personaggi e svolge il ruolo di direttore dell'animazione. A comporre le musiche della serie è Hiroko Sebu, fra le sue opere di punta troviamo Voglio mangiare il tuo pancreas.

Fra le uscite di ottobre 2023 spicca anche l'adattamento anime The Demon Sword Master of Excalibur Academy, annunciato il trailer pochi giorni fa tramite una nota livestream.