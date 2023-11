Il miglior anime del 2023 per Hideo Kojima: vi stupirà

Quest'anno è stato ricco di nuove uscite interessanti, da Hell's Paradise e Zom 100 fino ad arrivare al più recente Frieren - Oltre la fine del viaggio e tantissime altre. Ma qual è l'anime migliore del 2023 secondo Hideo Kojima, il creatore dei giochi Death Stranding e Metal Gear Solid? Spoiler: non è nessuno dei titoli che abbiamo appena citato!

Hideo Kojima non ha mai nascosto il suo amore verso gli anime e i manga. Tempo addietro aveva elogiato il maestro dell'horror Junji Ito per dei recenti lavori e ha anche raccontato di essere stato colpito da una serie anime su Netflix. Ancora una volta è tornato sui social per condividere alla community i suoi pensieri sulla cultura pop.

Kojima ha rivelato di essersi innamorato di una serie arrivata solo recentemente su Netflix, per cui molti di voi potrebbero non averla ancora vista. Il titolo in questione è Blue Eye Samurai e l'autore di videogiochi ha detto che è diventato il suo anime dell'anno:

"Ho appena finito di guardare tutti gli 8 episodi di BLUE EYE SAMURAI! Beh, è ​​tutto meraviglioso! È tutto bellissimo! Senza dubbio, il miglior anime dell'anno! È un'opera visiva che trascende il senso comune dell'animazione! La nuova generazione di animazione basata su CG ha raggiunto un punto di svolta con "Spider-Man: Spider-Verse (2018)" e ha raggiunto la maturità con "Arcane (2021)", ma questa serie tv ha raggiunto un livello successivo! Il demone vendicatore è un demone o un samurai? È davvero un mostro?"