Il miglior cosplay del mondo di ONE PIECE è di un italiano!

Il manga di ONE PIECE è talmente popolare da battere ogni record di notorietà. Ciò ovviamente porta anche alla creazione di fiere ed eventi completamente dedicati con spettacoli e contest di vario tipo. Un esempio sono le tante manifestazioni che ci sono alla ONE PIECE Tokyo Tower, un piano riservato alla serie, e all'evento tenutosi a Nagoya.

Proprio in quest'ultima città, metropoli di 2,2 milioni di abitanti e quarta città del Giappone, è andata in scena una fiera dedicata completamente a ONE PIECE, in cui una fase è stata dedicata al cosplay. Il ONE PIECE COSPLAYKING GRANDPRIX ha radunato persone da tutto il mondo che hanno messo in scena rappresentazioni dei loro personaggi migliori o preferiti, e a questo evento ha partecipato anche l'italiano Johnny LAB, nome d'arte di Giovanni Labate.

Johnny LAB ha partecipato al ONE PIECE COSPLAYKING GRANDPRIX classificandosi al primo posto, battendo la concorrenza di un Portgas D. Ace e di un Sabo arrivati rispettivamente secondo e terzo. Sicuramente una gran conquista per il ragazzo, che si è aggiudicato il titolo di re dei cosplayer di ONE PIECE. In calce potete guardare alcune foto della manifestazione, tra cui il trio di vincitori.

Intanto, proprio Eustass Kidd è stato al centro di alcuni degli ultimi eventi narrati nel manga di ONE PIECE.