I migliori 10 anime polizieschi e gialli da non perdere assolutamente!

C'è un certo fascino nel guardare gli anime polizieschi, in particolare gli spettacoli della vecchia scuola che riguardano esclusivamente la risoluzione dei misteri e, si spera, dimostrare che le autorità sbagliano nel sottovalutare il personaggio principale che ha risolto detti misteri.

Negli anni '80, tonnellate di anime erano basati sulla letteratura classica. Ciò ha portato alla creazione di Sherlock Hound , una serie basata sul leggendario detective Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, solo che tutti nella serie si sono trasformati in cani. Una serie rivolta ai bambini, lo spettacolo presenta tuttavia Sherlock Holmes che confronta l'ingegno con il suo rivale di lunga data, Moriarty.

Ispirato dai fumetti DC e Marvel, Hamatora mostra cosa succede se le persone dotate di poteri formano un'agenzia investigativa invece di una squadra di supereroi. In questo mondo solo poche persone possiedono poteri speciali, conosciuti come Minimo. Nice e Murasaki sono due Minimum Holders che mirano a risolvere i crimini nella città di Yokohama. Tuttavia, quando un nuovo caso rivela l'omicidio dei Minimum Holders, i due si ritrovano coinvolti in qualcosa di più profondo di quanto la loro nascente agenzia potrebbe essere in grado di risolvere.

Ghost In The Shell: Stand Alone Complex è un seinen anime poliziesco ambientato nel 2030, che descrive un futuro in cui gli umani hanno imparato a vivere come cyborg. Composto da 52 episodi, il focus era un potente gruppo di forze dell'ordine noto come Sezione 9 di Pubblica Sicurezza, che inseguiva supercriminali come un hacker d'élite e un terrorista chiamato The Laughing Man.

Considerato un classico spettacolo poliziesco, Monster è pieno di colpi di scena scioccanti, poiché gli spettatori seguono un neurochirurgo, il dottor Kenzou Tenma, mentre rimane invischiato in un complotto sinistro dopo aver preso posizione sull'operazione di un ragazzino piuttosto che del sindaco, dopo di che tutto dei suoi nemici iniziano a morire. Tenma è innocente ma viene scagliato in un mondo di bugie, inganni ed enigmi mentre gli omicidi continuano a verificarsi e cerca di scoprire la verità dietro i crimini inspiegabili. Il mistero tiene gli spettatori sulle spine e il retroscena di Tenma è uno di quelli che contribuiscono a risolvere il giallo in Monster.

Psycho-Pass gioca con il concetto di bene e male, nonché con le ragioni per cui gli esseri umani reagiscono in un certo modo. La serie è raccontata attraverso gli occhi del personaggio principale, Akane Tsunemori, con il personaggio secondario Shinya Kogami. In Psycho-Pass , il Sibyl System misura i dati biometrici della psiche umana. A volte Sibyl fa quella che sembra la scelta sbagliata. Sia i fan degli anime polizieschi che quelli dei thriller polizieschi si divertiranno a guardare il protagonista svelare la corruzione di un sistema giudiziario che è andato troppo oltre.

The Millionaire Detective Balance: Unlimited è un anime poliziesco molto insolito. La serie segue Daisuke Kambe, un agente di polizia che usa la sua ricchezza come scusa per fare tutto ciò che vuole, e Haru Katou, un detective a cui non piace l'atteggiamento di Daisuke e preferirebbe risolvere i problemi senza spendere molti soldi. La dinamica tra Actarus e Haru non si adatta affatto bene. The Millionaire Detective Balance: Unlimited funziona bene riguardo alla diversità delle loro prospettive e ai casi che affrontano insieme.

B: The Beginning 5 ha due storie che si svolgono contemporaneamente. La prima parla di un detective richiamato in servizio per scovare un pericoloso assassino. L'altro riguarda i poteri soprannaturali e i superumani, rendendo la posta in gioco molto più alta per tutti i soggetti coinvolti. Senza fornire spoiler, B: The Beginning 5 contiene abbastanza colpi di scena nella trama da mantenere il pubblico impegnato. Alcuni colpi di scena possono essere prevedibili, ma i colpi di scena inaspettati li compensano e i fan degli anime polizieschi li apprezzeranno in ogni caso.

Noto come Erased in inglese, Boku Dake Ga Inai Machi ruota attorno alla vita tranquilla del 29enne Satoru Fujinuma. In superficie, è un semplice fattorino della pizza, ma nessuno sa che possiede l'abilità Revival: la capacità di viaggiare fino a cinque minuti indietro nel tempo. Questa abilità si attiva ogni volta che è in pericolo e non potrà mai controllarla.

In Detective Conan, Shinichi Kudo è un giovane brillante che si è trasformato in un bambino di sette anni dopo aver consumato un misterioso veleno. Mantiene segreta la sua identità per paura di essere ucciso e impiega la sua mente brillante per risolvere i misteri locali della sua città. La polizia non presta attenzione a Shinichi perché è un "bambino". Shinichi è costretto ad assumere un'identità differente, chiamata Conan Edogawa (ispirata ad Arthur Conan Doyle e Ranpo Edogawa), e così aiuta tutti quelli che lo circondano.

Bungou Stray Dogs è senza dubbio uno degli anime polizieschi meglio scritti di sempre. Bungou Stray Dogs è incentrato sul personaggio principale Atsushi Nakajima , che scopre di possedere un'abilità chiamata "Beast Beneath the Moonlight" e di potersi trasformare in una tigre. Tuttavia, Bungou Stray Dogs è incentrato anche sui personaggi dell'Agenzia investigativa armata. Tutti i personaggi hanno abilità e nomi basati su figure letterarie, il che alimenta anche la storia e il mistero. La stagione 4 di Bungou Stray Dogs si è conclusa nel marzo 2023, quindi i fan degli anime polizieschi non saranno in grado di abbuffarsi completamente di questo titolo. Tuttavia, poiché molti considerano BSD il miglior anime poliziesco di sempre, la stagione 5 vale l'attesa.