I migliori 10 personaggi anime femminili dell'anno: scontro tra eroine!

Se in passato negli anime i personaggi femminili riuscivano a ritagliarsi poco spazio oppure a essere presenti solo come support cast, in questi ultimi anni l'industria animata nipponica ha fatto passi da gigante per quanto riguarda l'integrazione del gentil sesso.

Principali accuse contro anime importanti come Naruto in primis, ma anche Dragon Ball e in parte ONE PIECE è quella di concedere poco, se non alcuno spazio ai propri personaggi femminili. Opere più recenti come Jujutsu Kaisen sono riusciti a contrapporsi a questa tendenza e soprattutto in questo 2023 i personaggi femminili sono riusciti a conquistare un ruolo ancor più predominante. Vi abbiamo già parlato dei migliori personaggi maschili degli anime dell'anno, ma quali sono state le protagoniste femminili più importanti di questo 2023? Ecco la top 10, ma occhio agli spoiler:

Aki Adagaki di Masamune-kun's Revenge era una ragazzina viziata e coccolata da tutti, estremamente crudele nei confronti dei ragazzi. Anche se fastidiosa, questo atteggiamento audace ha attirato le simpatie del fandom.

Chizuru Mizuhara di Rent-A-Girlfriend ha incantato nella terza stagione dell'anime. La ragazza a noleggio è riuscita a realizzare il sogno di diventare attrice protagonista di una pellicola, ma ha dovuto affrontare la morte della sua cara nonna. Chizuru si è dimostrata una ragazza forte e coraggiosa, ma anche incredibilmente fragile.

In Jujutsu Kaisen 2 è Nobara Kugisaki a meritarsi il ruolo di migliore protagonista femminile. Sebbene sia comparsa per pochissime scene, la sua storia personale è riuscita a conquistare il pubblico. Jujutsu Kaisen ci ha colpito al cuore con questa morte inaspettata, ma Nobara è forse la miglior protagonista femminile degli shonen.

Il cast femminile di Oshi no Ko è super. Potremmo evidenziare la meravigliosa idol Ai Oshino, ma la vera star secondo noi è Kana Arima. Bambina prodigio, ha affrontato un percorso davvero difficile. Inizialmente arrogante e piena di sé, crescendo è maturata divenendo gentile ed empatica.

Spy x Family è un successo soprattutto grazie a lei. Non possiamo che riferirci ad Anya Forger, la bambina che ha il potere di ascoltare i pensieri altrui e che con le sue gag è una fonte infinita di meme sui social. Anya è di una dolcezza infinita, motivo per cui il pubblico non può che adorarla.

Maomao di The Apotecary Diaries ha avuto una vita sconvolgente. Rapita, venduta e finita a lavorare come dama di corte, è una ragazza audace, eccentrica e talvolta inquietante.

Kiruko da Heavenly Delusion è riuscita a conquistare i fan con la sua complessa personalità. Impegnata in una missione impossibile, la sua simpatia ne smorza i toni seri. Kiruko ha scarsa fiducia in sé stessa, pensa di essere inadeguata e non conosce i suoi punti di forza. Riuscirà tuttavia a ricredersi.

Shizuka Mikazuki di Zom 100: Bucket List of the Dead appare inizialmente come una ragzza antipatica che rifiuta l'amicizia del protagonista Akira. La sua storia riesce poi a commuovere il pubblico, dimostrandosi una ragazza forte che è riuscita a ribellarsi agli ordini di suo padre.

Kyouko è la protagonista di Horimiya, studentessa della Katagiri Senior High School allegre che ravviva la situazione con il suo umorismo. Incline alla violenza quando viene messa in imbarazzo, con questa miscela di calma e aggressività ha conquistato un posto nei migliori protagonisti anime femminili del 2023.

Miglior protagonista anime femminile del 2023 non può che essere la maga Frieren da Frieren: Oltra la fine del viaggio. Frieren è uno dei migliori anime di sempre e parte del merito è proprio dato dalla profondità della protagonista. In quanto elfa, per lei il tempo è un concetto assai difficile da comprendere. Imparerà a capire quanto gli anni passati al fianco della compagnia di eroi siano stati importanti per lei.