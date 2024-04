I migliori 3 isekai che ancora non hanno un anime: ma com'è possibile?

Recentemente abbiamo parlato dei migliori anime isekai del 2023 che hanno cercato di dare una boccata di aria fresca al genere. Eppure, arrivati al 2024, si inizia a sentire l'assenza di una trasposizione animata per alcuni isekai che meriterebbero spazio nel mondo degli anime. Scendiamo più nel dettaglio e facciamo qualche nome.

Record of Highserk War

Sentite il bisogno di un isekai più "dark"? Se il trailer della Stagione 3 di Re:Zero non vi ha convinto, Record of Highserk War è il manga che fa per voi! Il protagonista rinasce in un altro mondo in una famiglia di umili contadini e si arruola nell'esercito fino a diventare a tutti gli effetti un serial killer. Il racconto è cupo e violento, non mette filtri al tema della guerra e il worldbuilding è decisamente interessante.

Surviving The Game As A Barbarian

Anche se fa parte del sottogenere isekai più diffuso - cioè quello legato agli RPG e ai dungeon crawler -, Surviving The Game As A Barbarian riesce a differenziarsi dai suoi congeneri in molti modi. Il "gameplay del mondo" funziona in modo particolare, il protagonista non può spiegare che si è reincarnato nel corpo di qualcun altro perché verrebbe ucciso e, inoltre, pur avendo come classe di battaglia il barbaro, possiede un'intelligenza fuori dal comune che lo rende un "personaggio" insolito.

Walking in Another World

Non brillerà certo per originalità, ma Walking in Another World sa come irretire i lettori con la sua atmosfera rilassante e il suo mondo meraviglioso tutto da scoprire. Il protagonista non è l'eroe che ci si aspetterebbe in questo genere e, anzi, è piuttosto debole. Per salire di livello, può sfruttare la sua peculiare abilità, "Camminata", che gli fa guadagnare 1 punto esperienza per ogni passo che compie. Si tratta quindi di un manga che si prende il proprio tempo per immergervi nelle ambientazioni stupende tratteggiate da Kei Ogawa e per trasmettere il senso di esplorazione che pervade ogni capitolo.

