Quali sono i migliori anime del 2010 secondo i giapponesi? In lista c'è FMA: Brotherhood

Nel 2010 l'industria dell'anime era radicalmente diversa. Oltre a tanti titoli di spessore provenienti dagli anni 2000 e la messa in onda contemporanea dei famosi big three, Naruto, ONE PIECE e Bleach, non erano presenti i tanti servizi streaming di oggi. A distanza di 10 anni, i fan giapponesi sono stati chiamati a votare le uscite di quell'anno.

Essendo una lista preparata da giapponesi risulteranno esserci in classifica titoli che, in occidente, non hanno mai avuto un grosso richiamo. Ecco la top 10, dal primo al decimo classificato:

Hidamari Sketch Animal Detective Kiruminzoo Inuyasha: Final Act K-on!! Fullmetal Alchemist: Brotherhood HeartCatch Precure! Nodame Cantabile Finale A Certain Scientific Railgun Durarara!! Kuroshitsuji 2

A molti le prime due posizioni non diranno molto, mentre balzerà all'occhio la terza con Inuyasha. Lo storico anime tratto dall'opera di Rumiko Takahashi è ancora oggi molto apprezzato. Tra gli altri titoli risalta naturalmente Fullmetal Alchemist: Brotherhood, adattamento fedele di Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa. Proprio lo scorso anno, Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha compiuto dieci anni.

Ci sono tanti altri anime noti in classifica, come K-on!! o A Certain Scientific Railgun, il cui sequel A Certain Scientific Railgun T è andato in onda negli scorsi mesi, ma anche Durarara!! e Kuroshitsuji, alias Black Butler. Cosa ne pensate di questa classifica? Secondo voi, quale anime del 2010 doveva essere incluso nella top 10?