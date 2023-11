Quali sono stati i migliori anime del 2023? Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e non solo

Manca solo un mese alla fine del 2023 e il palinsesto anime dell'anno ha già dato tutto quello che poteva dare agli appassionati. È arrivato dunque il momento di trarre le somme e fare un resoconto degli ultimi 12 mesi. Quali sono state le migliori serie anime del 2023? Le sorprese sono state numerose, così come le delusioni.

Parlare di migliori anime del 2023 senza cominciare con ONE PIECE è impossibile. L'anime di TOEI Animation ha raggiunto il suo picco, sia a livello di narrazione che per quanto riguarda le meravigliose animazioni, quasi impossibile da raggiungere se si considera che si parla di un anime a trasmissione settimanale. Perla degli ultimi mesi è ONE PIECE 1074, l'episodio più bello con il Gear Fifth.

Passiamo poi a un'altra certezza, ossia Demon Slayer Swordsmith Village Arc. Questa terza stagione è partita a rilento poiché si è andata a sovrapporre con l'ultimo film della serie, ma poi si è risollevata mettendo in mostra il Pilastro della Nebbia e dell'Amore. Ufotable è una garanzia.

Nonostante le numerose discussioni riguardanti la produzione interna di Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen 2 ci sta regalando alcune delle migliori animazioni dell'anno. Se la saga del passato di Gojo è risultata imperdibile, lo Shibuya Incident Arc è addirittura migliore.

Questo 2023 ci ha regalato il gran finale dell'anime di Attack on Titan. AoT Final Chapters 2 è stato un episodio conclusivo mastodontico, lungo quasi quanto una pellicola, emozionante, intenso e adrenalinico come pochi altri. Inutile aggiungere altro.

Tra le sorprese di quest'annata rientra certamente Oshi no Ko, lontano dai classici shonen come quelli citati in precedenza ma ugualmente bello e in grado di far appassionare il pubblico. La storia di quanto accaduto all'idol Ai Oshino è stata una delle più apprezzate!

Un'altra novità è stato Jigokuraku: Hell's Paradise. Debuttante d'oro, MAPPA ha dato fondo al suo meglio per adattare il manga di Yuji Kaku. Assolutamente imperdibile sia per narrazione che per animazioni.

Chiudiamo con quello che si può considerare come l'anime migliore dell'anno, e non solo. Frieren: Oltre la fine del viaggio è l'anime migliore di sempre, secondo l'utenza di MyAnimeList, riuscendo a mettersi alle spalle persino un must come Fullmetal Alchemist: Brotherhood.