I migliori anime degli anni '90 più sottovalutati da recuperare!

Ogni anno escono centinaia di nuovi anime, molti dei quali stuzzicano nuove idee e immagini, ma ciò non significa che le serie più vecchie non abbiano ancora molto da offrire. Gli anni '90 furono un decennio formativo per gli anime che segnò l'inizio di serie celebri come Cowboy Bebop o Dragon Ball Z, ma anche altri anime andrebbero recuperati.

Rumiko Takahashi è una prolifica mangaka responsabile di serie come Urusei Yatsura e InuYasha, ma Ranma 1/2 rimane la sua opera più famosa e un glorioso incapsulamento degli anime degli anni '90. Ranma 1/2 fonde l'azione shonen con la commedia folle e il romanticismo toccante attraverso le numerose avventure di Ranma Saotome e della famiglia Tendo.

Molti fan di Gundam degli anni '90 probabilmente si innamorarono del franchise attraverso il cupo e melodrammatico Gundam Wing. Il suo predecessore, Mobile Fighter G Gundam , è il tono opposto e applica in modo creativo una struttura di torneo di battaglia shonen al franchise di mecha. G Gundam si permette di essere molto più sciocco della serie Gundam standard poiché ogni colonia invia un Gundam per rappresentare la propria nazione e combattere per la supremazia dei mecha.

Tenchi Muyo!, o anche Chi ha bisogno di Tenchi?, si è evoluto in un ricco franchise di serie interconnesse che sono divertenti e frivole ma esplorano anche emozioni autentiche con Tenchi Masaki e le sue numerose e esagerate corteggiatrici aliene. La vita ordinaria di Tenchi diventa considerevolmente più caotica dopo che Ryoko Hakubi, un pirata spaziale rinnegato, si schianta vicino a casa sua e diventa un faro per altri strani visitatori.

Flame of Recca è una serie shonen non celebrata che avrebbe potuto diventare grande quanto Yu Yu Hakusho o Naruto in circostanze diverse. Recca Hanabishi è un adolescente giocoso con il grande sogno di diventare un famoso ninja. Le fantasie di Recca diventano realtà dopo aver appreso di possedere abilità pirocinetiche e di sfidare concorrenti altrettanto pericolosi.

Those Who Hunt Elves è un isekai beneficia di un cast di personaggi davvero diversificato che include un artista marziale, un attore e un adolescente appassionato di armi. La loro unica speranza di tornare nel loro mondo natale è trovare l'incantesimo giusto, che guarda caso è diviso e impresso sulla pelle degli abitanti magici di questo regno.

The Big O è un anime mecha unico che ha riscontrato un successo maggiore più all'estero che in Giappone grazie al suo posizionamento di rilievo nel blocco di programmazione Toonami di Cartoon Network. The Big O chiude gli anni '90 con un mix postmoderno di mecha, film noir, serie retrò e persino Batman. Roger "The Negotiator" Smith, insieme alla sua cameriera robot e al fedele maggiordomo, protegge Paradigm City dai costanti attacchi di robot giganti.

Ping Pong Club è una commedia cruda che supera i limiti ed è stata persino paragonata a South Park. Un gruppo di emarginati fa un'imbarazzante spinta alla popolarità attraverso il club di ping-pong della loro scuola, ma i loro interessi sono in realtà più focalizzati sull'avvicinarsi alle ragazze della scuola.

Il grande successo di Pokémon negli anni '90 ha creato una comoda nicchia in cui molte serie imitatrici hanno trovato anche fan entusiasti. Anche Monster Rancher, come Pokémon, è basato su una serie di videogiochi e ruota attorno all'amicizia e alle battaglie con mostri eclettici. Genki e la sua squadra di compagni e creature cercano di liberare un mondo fantastico da un tiranno criptico e corrotto.

Gunsmith Cats riflette gli intensi episodi di criminalità e le femme fatale degli anni '90, ma è un anime che non molti conoscono perché sono solo tre episodi OVA. Basato sulla stessa stoffa di serie come You're Under Arrest e Bubblegum Crisis , Gunsmith Cats racconta le bizzarre imprese di caccia alle taglie di Rally e Minnie, un esperto di armi e una ex prostituta.

Nadia - Il mistero della pietra azzurra è un racconto di comprensione, accettazione e distruzione rispettoso dell'ambiente, frutto della collaborazione tra Hayao Miyazaki e Hideaki Anno che trae ispirazione anche dalle opere di Jules Verne. Nadia e Jean sono due giovani salvatori che combattono contro i ladri di gioielli e una potenziale rivolta dei violenti Neo-Atlantidei. Nadia: The Secret of Blue Water è una serie rivoluzionaria di autori di anime che stanno ancora trovando la propria voce. Potrebbe fare il passo più lungo della gamba, soprattutto quando si tratta delle sue successive crociate neo-atlantiche, ma è un'avventura emotiva e contemplativa che anticipa la futura grandezza di Anno e Miyazaki.