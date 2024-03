I migliori anime isekai del 2023: l'azione lascia il posto alla...cucina?

Il 2023 è stato un ottimo anno per gli anime. Ogni stagione ha portato con sé almeno due o tre prodotti di grande qualità come Jujutsu Kaisen 2, fresco vincitore dei Crunchyroll Awards e Oshi no Ko. È stato un anno dignitoso anche per gli isekai che, soprattutto con alcuni sequel, hanno saputo soddisfare le aspettative dei fan.

A farla da padrone sono stati quei dei titoli che hanno deciso di allontanarsi dai campi di battaglia per concentrarsi su atmosfere rilassanti e idee bizzarre o insolite.

In primo luogo, c'è stato il debutto di Farming Life in Another World. Il protagonista reincarnato di quest'opera non punta a sconfiggere il classico "Re dei Demoni" o a diventare il miglior guerriero al mondo, bensì è interessato alla vita da agricoltore. Per praticarla, si dedica prima alla creazione di una comunità in cui accoglie chiunque non abbia un posto in cui andare e inizia a costruire il suo piccolo Paradiso personale, nel quale le risate, i momenti di fatica e quelli più leggeri, distensivi non mancano mai. Semplicemente, una delle perle anime nascoste del 2023.

Dall'agricoltura si passa alla cucina con Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, animato da Studio MAPPA. L'abilità principale del protagonista di quest'anime è quella di poter ordinare oggetti da un sito internet. A causa dell'inutilità di questo potere in battaglia, viene sollevato dall'incarico di eroe per cui era stato evocato in un altro mondo e decide di dedicarsi al mondo della cucina, conquistando una clientela sempre più numerosa.

Le migliori serie isekai del 2023 sono però, senza alcun dubbio, le seconde stagioni di Mushoku Tensei e The Eminence in Shadow.

Nel primo caso, Studio Bind ha puntato tutto sul protagonista, Rudeus Greyrat che, invece di sconfiggere pericolosi avversari in giro per il mondo, deve affrontare dei demoni interiori di cui non si sente spesso parlare negli anime. Una stagione più lenta, introspettiva ed emotivamente provante della precedente, ma interessante e non ordinaria.

The Emincence in Shadow, invece, prosegue sulla rotta tracciata dalla prima stagione con combattimenti spettacolari e momenti esilaranti coronati da una maggiore attenzione alla caratterizzazione dei personaggi secondari.

