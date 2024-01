I migliori anime originali del 2023: la top 5

Gli anime, in gran parte, derivano da opere scritte, come manga e light novel. Molto spesso il successo di un adattamento animato influenza le vendite del manga originale (e viceversa). Tuttavia, ci sono alcune serie che si sono distinte nell'arco del 2023 per essere storie completamente originali: vediamo insieme le migliori cinque.

Prima di cominciare la nostra classifica, vi invitiamo a scoprire i cinque anime più sottovalutati di questo 2023, durante il quale sono arrivati titoli che non sono stati esaltati abbastanza dal pubblico nonostante le loro trame avvincenti e i loro temi profondi.

Al quinto posto della classifica dei migliori anime originali del 2023, Stella of the Theater: World Dai Star è uno spokon divertente e leggero, ma che sa regalare momenti drammatici e di alta tensione. Le golfiste rivali Eve e Aoi Amawashi devono collaborare durante il doppio campionato d'oro delle scuole superiori femminili del Giappone se vogliono avere una chance di vittoria.

La quarta posizione spetta a Overtake!, un interessante titolo sull'automobilismo, uno sport che non è solitamente protagonista degli anime. Kouya Madoka, un fotografo freelance, si appassiona alla storia di Haruka Asahina, un giovane pilota di Formula 4, e decide di sostenerlo nel suo percorso, esplorando gli aspetti mentali e psicologici della preparazione a cui sono sottoposti i piloti.

Medaglia di bronzo per la seconda stagione di Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, che risolve ciò che è stato lasciato in sospeso nella serie precedente. Dopo un violento incidente, la Earth House ritorna alla Asticassia School of Technology per sviluppare il Gund-Arm. La madre di Suletta, Prospera, è al centro di un complotto, che rende la trama dell'anime decisamente complessa. Questo titolo è fra gli anime più popolari del 2023 secondo una lista stilata dai fan giapponesi.

Secondo posto per Buddy Daddies, una divertente commedia che mostra due ragazzi, entrambi ex-criminali considerati "poco di buono", improvvisarsi genitori nel momento in cui una bambina, figlia di un boss della yakuza, rimane orfana del padre.

La prima posizione non può non andare a Revenger, un anime che, al contrario di molti altri titoli, ha dato vita ad un manga dopo la sua prima messa in onda. Raizo Kurima è un Robin Hood moderno, un sicario che si occupa di vendicare i più poveri uccidendo per loro conto delle persone dell'alta borghesia. Attraverso il suo lavoro, Raizo scopra cosa significa collaborare con persone con vedute diverse dalle sue.