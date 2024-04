I migliori anime rom-com del 2024: pronti a segnarvi delle serie splendide?

Anche se ci sono splendide rom-com che ancora non hanno un anime, il 2024 ha parecchio da offrire ai fan delle storie d'amore con serie che sapranno sicuramente farsi apprezzare da buona parte della community. Ecco a voi i migliori anime rom-com del 2024!

A Sign of Affection

Per certi versi, A Sign of Affection emoziona come A Silent Voice e non è un'esagerazione. L'anime di studio Ajia-do racconta la toccante storia di Yuki, una studentessa sorda dalla nascita che non sa come comunicare con Itsuomi, il ragazzo per cui ha una cotta e che non conosce il linguaggio dei segni. Il casti di personaggi è più maturo e caratterialmente stratificato del solito e ciò dà la possibilità allo spettatore di vivere i molteplici dubbi, insicurezze e desideri che invadono la mente delle svariate figure che vengono presentate. È una storia delicata con un'estetica particolarmente curata. Un must-watch per chi ama le rom-com.

The Dangers in My Heart (Stagione 2)

Se la prima stagione di The Dangers in My Heart era stata di buon livello, è con la seconda che si è raggiunto un vero e proprio apice. L'adattamento anime del manga di Norio Sakurai è il perfetto esempio di come si narra un dolce amore adolescenziale in cui l'insegnamento principale è quello di non giudicare mai un libro dalla sua copertina. Il rapporto tra i due protagonisti è così coinvolgente e realistico da generare il forte desiderio che si raggiunga un happy ending il più presto possibile.

Blue Box

L'anime di Blue Box dovrebbe arrivare in autunno ma, data la fama del manga originale, è una di quelle serie da attendere con ansia. Blue Box ha la capacità di unire amore e sport in maniera deliziosa, riuscendo sia ad approfondire le carriere sportive di alcuni studenti delle scuole superiori sia a tratteggiare il delicato rapporto che si viene a creare tra Taiki e Chinatsu, i due personaggi principali. Lui è un giocatore di badminton, mentre lei pratica il basket ed entrambi vogliono partecipare alle competizioni Nazionali del proprio sport.

Vinland saga (Vol. 27) è uno dei più venduti oggi su