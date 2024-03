Quali sono i migliori anime shojo di sempre? La classifica definitiva

Gli shojo esistono da moltissimo tempo, ma sono stati capaci sia di creare una tradizione forte di classici sia di rinnovarsi con shojo di nuova generazione che hanno ottenuto un pubblico decisamente numeroso. Quali sono attualmente i migliori anime shojo in circolazione? Parliamone in questa nuova top!

5 - Nana

Anche se si tratta di un'opera incompleta, l'importanza storica di Nana è innegabile. La capacità principale dell'autrice originale è quella di trattare temi come la crescita, la maturazione, l'amicizia, l'amore, la sofferenza, le dipendenze e la solitudine senza filtri che ne mitighino l'intensità e la durezza. Dal punto di vista artistico, Nana ha il merito di essere riuscita a lanciare delle vere e proprie mode, con le ragazze che, ancora oggi, imitano lo stile di alcuni dei personaggi iconici della serie.

4 - Cardcaptor Sakura

Se molti ragazzini sono cresciuti nel mito di Ken il Guerriero e Dragon Ball, Sakura è stata probabilmente l'eroina di diverse ragazze che sognavano di avere i poteri e le carte magiche della protagonista di una serie ricca di azione ed elementi fantasy.

3 - Akatsuki no Yona

Il viaggio di Yona è il percorso stupendo di una donna che, dopo aver vissuto tante esperienze difficili, diventa sempre più forte e determinata. Il contesto fantasy in cui si svolge la vicenda, tra l'altro, dà una boccata d'aria fresca all'universo shojo.

2 - Lovely Complex

Questo anime tratta una tematica molto cara ad alcune adolescenti: l'altezza. In questo caso, la protagonista si sente troppo alta per la sua età ed ha in suo compagno di classe, la perfetta controparte, dato che è bassissimo. Lovely Complex mostra che l'amore va oltre queste insipide barriere e che l'importante è accettare se stessi per come si è.

1 - Fruits Basket Remake

Questo anime è l'incontrastato dominatore della categoria shojo. La caratterizzazione eccellente dei personaggi, l'intrigante elemento soprannaturale che avvolge la storia, la splendida trama e la suggestiva colonna sonora dell'opera rendono questo rifacimento un capolavoro moderno. L'amore, il dolore e il significato di famiglia sono i temi portanti in Fruits Basket, che ha saputo anche regalarci la miglior dichiarazione romantica di sempre negli anime.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su