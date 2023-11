Quali sono i migliori archi narrativi degli anime shonen? La top 5

Opere come Dragon Ball o ONE PIECE resteranno per sempre impresse nel tempo grazie a degli episodi in particolare che vivono costantemente nelle memorie degli appassionati. Ma vi siete mai chiesti quali siano i migliori archi narrativi degli anime shonen? Proviamo a rispondere tirando fuori tutto il meglio dai più amati, ma occhio agli spoiler!

Anime shonen iconici come Naruto o Attack on Titan sono conosciuti soprattutto per alcune saghe memorabili che hanno contribuito a rendere le serie d'appartenenza incredibilmente popolari. I migliori shonen sono caratterizzati da alcuni archi narrativi iconici che catturano gli appassionati attraverso una narrazione vincente e scene d'azione intense.

Arco narrativo più bello di Attack on Titan è quello del ritorno a Shiganshina, quando dopo anni di sconfitte e massacri, l'Armata Ricognitiva finalmente riesce a conquistare la sua prima vittoria importante. L'uomo trionfa sui Giganti e su Zeke, che di per sé è già un evento memorabile, visti i precendenti, ma non solo. Questa saga è leggendaria per la carica suicida guidata dal Comandante Erwin Smith, per le gesta in battaglia di Levi, per la nuova arma creata da Hange e per la scoperta nel seminterrato di casa Jaeger. Per la prima volta scopriamo che fuori dalle mura c'è vita, una rivelazione che stravolge la serie.

Una delle saghe più conosciute di tutti gli shonen è quella di Freezer in Dragon Ball Z. Nel suo complesso a questo arco narrativo non manca nulla. Ci sono infatti scene di combattimento epiche, morti di personaggi carissimi ai fan, ma anche e soprattutto il primo Super Saiyan. Basta citare la trasformazione di Goku per chiudere qualsiasi discussione sulla Saga di Freezer in Dragon Ball Z.

In Naruto sono diversi gli archi narrativi carichi d'emozione e intensità. La migliore saga di Naruto è però quella in cui quelli che prima erano considerati bambini si trasformarono in uomini valorosi. Parliamo ovviamente della Saga del Salvataggio di Sasuke nella prima parte dell'opera, un continuo susseguirsi di combattimenti spettacolari e di emozioni.

Come per l'opera di Kishimoto, anche in ONE PIECE sono numerosi gli archi narrativi che si contendono il titolo di migliore. La Saga di Marineford ha però quel qualcosa in più, poiché l'unica nello shonen di Oda in cui assistiamo alla morte di uno dei protagonisti, peraltro straziante. La battaglia tra pirati, Flotta dei Sette e Governo Mondiale, poi, è unica.

Altro arco narrativo shonen indimenticabile è quello del Formichiere in Hunter x Hunter. In questa saga, Togashi ci regala alcune delle scene più emozionanti, come gli ultimi momenti di Meruem, nemico tra i più amati dal pubblico, oppure anche l'esplosione di Nen di Gon, fuorioso per la morte dell'amico Kaito. La Saga del Formichiere di Hunter x Hunter è forse il picco dell'opera.