I migliori brani anni '90 degli anime popolari ancora oggi

Esistono tanti brani quanto tutti gli anime presenti al mondo, tuttavia i più popolari e iconici resteranno sempre quelle delle serie degli anni '90, vediamone alcune insieme di quelle preferite dal pubblico.

"Tank" dei Seatbelts è uno dei brani più ricorrenti di Cowboy Bebop , disponibile su Netflix , che vi farà fare un grandioso salto nel passato per la sua iconicità. Il brano è disponibile all'ascolto all'inizio dell'articolo, con il suo video ufficiale. Il gruppo Bebop di solitari intergalattici si allea per rintracciare i fuggitivi e denunciarli per denaro sonante.

"Moonlight Densetsu" di DALI è così riconoscibile che è impossibile non pensare a Sailor Moon quando si ascoltano anche le prime note. Usagi Tsukino è un'adolescente goffa ma di buon cuore che si trasforma nella potente guardiana dell'amore e della giustizia, Sailor Moon e assieme alle Guerriere Sailor combatte per proteggere l'universo dalle forze di il male e l'annientamento totale.

"Hohoemi no Bakudan" di Matsuki Mawatari in Yu Yu Hakusho sa prendere gli ascoltatori e teletrasportarli nel mondo nipponico , dolce e coinvolgente allo stesso tempo. Quando il bullo Yusuke Urameshi muore per salvare un'altra persona, la vita gli darà una seconda possibilità come detective di spiriti.

Allo stesso modo, "Duvet" della band Boa dell'anime Serial Experiments Lain vi avvolgerà di un'estrema malinconia, tipico della stessa serie televisiva. Dopo il suicidio di un compagno di classe, Lain accede a Wired e si perde in un pasticcio di allucinazioni e ricordi.

A Neon Genesis Evangelion è impossibile non collegare la sua iconica e indimenticabile "A Cruel Angel's Thesis" di Yoko Takahashi, una performance eccezionale ancora oggi ricordata dal pubblico. Quindici anni dopo il Second Impact, Shinji Ikari si unisce al gruppo NERV di suo padre come uno dei numerosi piloti di mecha adolescenti che combattono i mostruosi Angeli.