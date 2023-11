Quali sono le migliori coppie anime? I ninja di Naruto in vetta

Un recente sondaggio condotto dal sito giapponese Numan ha stilato una classifica dei migliori matrimoni negli anime, in base ai voti dei fan i risultati sono stati, a loro modo, sorpredenti con la serie Naruto che ha conquistato le prime due posizioni.

Le serie anime hanno da sempre un forte legame con l'amore. Non solo nelle commedie romantiche ma anche negli action shonen, gli anime presentano una vasta gamma di coppie, ognuna con la sua storia e il suo fascino.

Questo, porta spesso i fan a discutere su quali siano le coppie migliori nate dalle serie anime ed il sito giapponese Numan ha intervistato i propri utenti chiedendogli quali fossero le migliori coppie sposate degli anime. Il risultato è stato il seguente:

Sasuke x Sakura - (Naruto) Naruto x Hinata - (Naruto) Yoh x Anna - (Shaman King) Loid x Yor - (Spy X Family) Ichigo x Orihime - (Bleach) Kiyoka x Mayo - (My Happy Marriage) Yusaku x Yukiko - (Detective Conan) Kirito x Asuna - (Sword Art Online) Hohenheim x Trisha - (Fullmetal Alchemist) Renji x Rukia - (Bleach)

Come si può notare, la serie sui ninja occupa le prime due posizioni grazie ai protagonisti del manga. Saranno contenti i fan della coppia Sasuke x Sakura della prima posizione, una storia molto tormentata prima di arrivare a questo finale positivo.

Se siete fan di questa coppia, nel manga spin-off di Naruto viene raccontata la loro scena più romantica. Un altro aspetto interessante di questa classifica è la presenza di coppie sposate in anime recenti come Spy X Family e il nuovo anime su Netflix che mischia amore e azione My Happy Marriage.

Secondo voi? Qual è la vostra coppia di sposi preferita delle serie anime?